Фото: Минтуризма

В Астане проходит тренерский семинар под руководством легенды мирового дзюдо, олимпийского чемпиона Игр 1980 года в Москве Эцио Гамбы. Он считается одним из наиболее успешных тренеров в истории дзюдо.

Сотрудничество с его командой реализуется в рамках подготовки национальной сборной Казахстана. В ходе взаимодействия внедряются современные методики тренировочного процесса, доказавшие свою эффективность на международном уровне.

"В рамках двухдневного семинара предусмотрена комплексная образовательная программа, включающая теоретические и практические занятия. Особое внимание уделено специальным теоретико-практическим модулям, направленным на совершенствование методик подготовки спортсменов. Проведение подобных семинаров способствует повышению квалификации отечественных тренеров, внедрению передовых международных практик и укреплению позиций казахстанского дзюдо на мировой арене», - сообщили в Минтуризма.

В числе ключевых направлений работы семинара - групповая работа по освоению и презентации четырёх техник и моделирование тренировочного процесса с определением целевых показателей.

В состав тренерского штаба входят ведущие международные специалисты, в том числе двукратный чемпион Европы, серебряный призёр чемпионата мира Роберт Мшвидобадзе, а также опытные тренеры из Франции и Италии - Стефано Фрассинели, Маротто Феличиано, Жибер Жан-Пьер и казахстанские специалисты.

Мероприятие проходит в преддверии крупных международных стартов, включая Летние Азиатские игры, а также этап серии Grand Slam, который традиционно проводится в Казахстане.