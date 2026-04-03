Под председательством Министра туризма и спорта Ербола Мырзабосынова состоялось рабочее совещание, посвященное подготовке национальной сборной к XX летним Азиатским играм, которые пройдут с 19 сентября по 4 октября 2026 года в городе Нагоя (Япония), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс службу МТС

В ходе совещания рассмотрены ключевые вопросы формирования состава национальной команды, повышения конкурентоспособности спортсменов, а также эффективности подготовки в приоритетных дисциплинах.

Отмечено, что в программу предстоящих Игр включены 43 вида спорта с розыгрышем 438 комплектов медалей.

Предварительно планируется участие порядка 500 казахстанских спортсменов более чем в 30 видах спорта.

Министерством совместно с национальными спортивными федерациями сформирован комплексный план подготовки, предусматривающий проведение учебно-тренировочных сборов, участие в международных соревнованиях, а также обеспечение медицинского, научного и методического сопровождения спортсменов.

В рамках подготовки создан специализированный штаб, а также определен перечень приоритетных дисциплин, в которых сборная Казахстана обладает наибольшим медальным потенциалом.

Особое внимание уделено вопросам прозрачного и конкурентного отбора спортсменов в состав национальной команды. Критериями отбора определены результаты на международных стартах, включая чемпионаты мира и Азии, а также квалификационные турниры.