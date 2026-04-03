В полуфинале Нурмухаммед Жайлыбай встретился с действующим чемпионом Европы

Фото: пресс-служба Минтуризма

Казахстанский фехтовальщик Нурмухаммед Жайлыбай стал бронзовым призёром чемпионата мира среди юниоров и кадетов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры Минтуризма

По данным ведомства, эта награда стала первой в истории Казахстана в личных соревнованиях на мировом первенстве в данной возрастной категории.

Жайлыбай начал турнир под 25-м номером рейтинга Международной федерации фехтования (FIE) и уверенно одолел следующих соперников на пути к медали.

1/64 финала – Тиам Кодэ (Сенегал) – 15:9

1/32 финала – Даниэль Беркезчи (Венгрия) – 15:6

1/16 финала – Мотоки Кавахара (Япония) – 15:11

1/8 финала – Ярослав Борисов (Россия) – 15:14

1/4 финала – Патурзо Гонсалес (США) – 15:13

В полуфинале казахстанец встретился с действующим чемпионом Европы и лидером мирового рейтинга FIE Фурканом Яманом (Турция). В равном поединке он уступил со счётом 13:15 и стал обладателем исторической бронзовой медали.