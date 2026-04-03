В полуфинале Нурмухаммед Жайлыбай встретился с действующим чемпионом Европы
Казахстанский фехтовальщик Нурмухаммед Жайлыбай стал бронзовым призёром чемпионата мира среди юниоров и кадетов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры Минтуризма
По данным ведомства, эта награда стала первой в истории Казахстана в личных соревнованиях на мировом первенстве в данной возрастной категории.
Жайлыбай начал турнир под 25-м номером рейтинга Международной федерации фехтования (FIE) и уверенно одолел следующих соперников на пути к медали.
1/64 финала – Тиам Кодэ (Сенегал) – 15:9
1/32 финала – Даниэль Беркезчи (Венгрия) – 15:6
1/16 финала – Мотоки Кавахара (Япония) – 15:11
1/8 финала – Ярослав Борисов (Россия) – 15:14
1/4 финала – Патурзо Гонсалес (США) – 15:13
В полуфинале казахстанец встретился с действующим чемпионом Европы и лидером мирового рейтинга FIE Фурканом Яманом (Турция). В равном поединке он уступил со счётом 13:15 и стал обладателем исторической бронзовой медали.