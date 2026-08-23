Ключ к успеху

В кабинет главного специалиста аппарата акима Тургайского сельского округа Ерейментауского района одни сельчане приходят по земельным вопросам, другим нужна государственная услуга или консультация, а кто-то заглядывает, чтобы поздороваться с приветливым сотрудником.

Хозяйка кабинета Алина Тылик встречает посетителей спокойно и добро­желательно, давая разъяснения на языке обращения. Но чаще в акимате звучит: «Сәлеметсіз бе. Қалайсыз? Қандай мәселемен келдіңіз?» Дальше разговор продолжается на казахском языке, которым молодой специалист прекрасно владеет. Для нее это уже настолько привычно, что она и не задумывается, на каком языке ответить человеку.

Сегодня государственный язык является привычной частью ее повсе­дневной работы. Но когда-то он был для нее школьным уроком, на котором прилежная ученица с интересом впитывала знания, не подозревая, что закладывает фундамент будущих побед. Постепенно один из ее любимых предметов вышел далеко за пределы учебников и школьной программы.

Алина Тылик родилась в селе Тургай Ерейментауского района. Здесь она окончила школу, начала трудовой путь в аппарате акима Тургайского сельского округа по окончании колледжа в 2016 году. Позже девушка получила высшее юридическое образование в университете им. А. Мырзахметова в Кокшетау.

Сегодня круг ее обязанностей широк: Алина работает с нормативно-правовыми актами, принимает обращения граждан и юридических лиц в сфере земельных отношений, занимается документооборотом, выполняет поручения акима, помогает жителям в сервисном акимате. Что бы она ни делала, нужно постоянно общаться с людьми. И здесь знание казахского языка – не просто дополнительный навык, а очень хорошее подспорье в работе.

По словам Алины, язык хорошо давался ей еще в школе. Конечно, большую роль сыграли учителя, школьная среда, одноклассники и друзья. А дальше девушке помогли обычная жизнь и располагающая разговорная среда: ежедневное общение с односельчанами, которые непременно ее поддерживали. Это всегда вселяло уверенность, поэтому сегодня девушка изъясняется на казахском легко, грамотно и без малейшего стеснения.

И все же заговорить на казахском языке Алине было непросто.

– Сначала, конечно, были трудности. Нужно было привыкнуть к речи, правильно строить предложения, понимать азы грамматики, особенности произношения. Но когда постоянно слышишь язык и сам не отлынивая стараешься на нем говорить, постепенно перестаешь бояться ошибок. Тем более что коллеги и друзья всегда доброжелательно поправят и подскажут. Даже если сначала что-то сказал неправильно, ничего страшного. Главное, я считаю, упорно продолжать. В какой-то момент замечаешь, что уже можешь спокойно поддерживать разговор, не думая над каждым словом, – рассказывает девушка.

Многие земляки видят в Алине Тылик доброго помощника, который умеет перевести сухой язык законов и правил на понятный и живой казахский. Ведь одно дело – просто поздороваться с односельчанином, и совсем другое – доходчиво разъяснить ему законодательные нормы и условия действующих государственных программ.

Вместе с языком Алине постепенно открывалась и национальная культура. Некоторые вещи, говорит она, невозможно до конца понять через перевод.

– А когда переводчик тебе не нужен, открываешь для себя глубокий смысл простой пословицы или особую интонацию обычной фразы. Через язык лучше, тоньше начинаешь чувствовать отношение казахского народа к старшим, значение семьи, традиции гостеприимства, уважение к родной земле. Мне нравится, что в казахской культуре особое значение придается именно этим главным нравственным ценностям, поэтому я стараюсь впитывать и этот бесценный опыт, – говорит собеседница.

Судя по всему, для этой целеустремленной девушки уважение к языку и культуре своей страны – личный жизненный принцип. С высоты собственного, пусть и небольшого по молодости лет, опыта она говорит:

– Я считаю, что язык – это одна из основ культуры страны. Конечно, каждый человек волен сам выбирать, чему учиться. Но мне хочется подчеркнуть: если живешь в Казахстане, связываешь с этой страной свое будущее, работаешь здесь, знание казахского дает больше возможностей в карьерном росте. К тому же начнешь лучше понимать культуру и традиции народа, а эти знания – настоящий кладезь.

По ее наблюдениям, сегодня молодые люди уже все больше это понимают. К примеру, кто-то из ее сверстников говорит на казахском так же свободно, другие пока еще используют его только в бытовом общении, а третьи лишь начинают свой путь в овладении государственным языком. Главное, повто­ряет Алина, не бросать начатое. Ее собственный пример – как раз об этом.

К слову, Алина Тылик, успешно работающая в глубинке, пока не собирается покидать родное село ради карьерного роста. Напротив, считает, что ей важно развиваться именно здесь, быть полезной своим землякам, учиться новому и постепенно расширять собственные возможности. А если такого сотрудника, начавшего карьеру с начального звена, с истоков, заметят и пригласят в другое ведомство, государственная система от этого только выиграет. Ведь сильные профессиональные компетенции в связке с безупречным казахским языком – лучший ключ к успеху.