Система работает в пилотном режиме в организациях скорой помощи пока в двух городах РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане и в Алматы стартовал пилотный проект по внедрению смарт-видеожетонов для фельдшеров скорой медицинской помощи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

По данным министерства, проект направлен на повышение безопасности медицинских работников при выездах на вызовы и позволит обеспечить их юридическую защиту в случаях нападений, конфликтных ситуаций и проявлении агрессии при исполнении служебных обязанностей.

Система работает в пилотном режиме в организациях скорой помощи пока в двух городах Казахстана. Видеожетоны оснащены кнопкой SOS, функцией геолокации и автоматической выгрузкой записей по окончании смены. Все устройства подключены к защищенной системе централизованного управления.

С момента запуска видеожетоны использовались при сопровождении более 3 000 выездов скорой помощи.

«Безопасность наших медиков — наш безусловный приоритет. Мы последовательно внедряем цифровые технологии, которые решают реальные задачи на местах. Смарт-видеожетоны — это практический инструмент, повышающий уровень безопасности медработников и укрепляющий доверие к системе здравоохранения. Этот пилотный проект демонстрирует, как технологии могут эффективно работать в интересах людей — и медиков, и пациентов», — подчеркнул вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов.

По словам председателя правления АО «Казахтелеком» Багдата Мусина, смарт-видеожетоны — это не просто цифровое решение. Это технология, которая обеспечивает безопасность, прозрачность и юридическую защищенность. Она помогает не только фельдшерам, но и даёт пациентам уверенность в том, что помощь будет оказана профессионально и с соблюдением всех прав, считает он.

Для полноценной работы системы была завершена настройка оборудования и проведен инструктаж персонала. Интеграция с Центром оперативного управления МВД завершена. Сигнал SOS и видеосигнал автоматически передаются в систему МВД.

По итогам пилотного этапа планируется рассмотреть возможность внедрения технологии в других регионах страны. Проект реализуется при поддержке Минздрава, техническом исполнении со стороны АО «Казахтелеком» и компании Samsung.

Пилотный проект реализуется в связи с наличием случаев конфликтов с фельдшерами, работниками скорой помощи. Согласно данным местных исполнительных органов, в период с 2019 по 2023 годы в Казахстане при исполнении служебных обязанностей пострадали 158 медицинских работников. Из них, в 2022 году — 46, в 2023 году — 80, а в 2024 году — было зафиксировано 12 случаев нападений.

Напомним, на брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов рассказал о том, как оцифровывают медицинский персонал в Астане и Алматы. Спикер сообщил, что в Астане и Алматы сотрудники скорой помощи носят видеожетон.