Кнопка SOS, функция геолокации: как работают видеожетоны для скорой помощи

Здравоохранение
47
Дана Аменова
корреспондент

Система работает в пилотном режиме в организациях скорой помощи пока в двух городах РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане и в Алматы стартовал пилотный проект по внедрению смарт-видеожетонов для фельдшеров скорой медицинской помощи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

По данным министерства, проект направлен на повышение безопасности медицинских работников при выездах на вызовы и позволит обеспечить их юридическую защиту в случаях нападений, конфликтных ситуаций и проявлении агрессии при исполнении служебных обязанностей.

Система работает в пилотном режиме в организациях скорой помощи пока в двух городах Казахстана. Видеожетоны оснащены кнопкой SOS, функцией геолокации и автоматической выгрузкой записей по окончании смены. Все устройства подключены к защищенной системе централизованного управления.

С момента запуска видеожетоны использовались при сопровождении более 3 000 выездов скорой помощи.

«Безопасность наших медиков — наш безусловный приоритет. Мы последовательно внедряем цифровые технологии, которые решают реальные задачи на местах. Смарт-видеожетоны — это практический инструмент, повышающий уровень безопасности медработников и укрепляющий доверие к системе здравоохранения. Этот пилотный проект демонстрирует, как технологии могут эффективно работать в интересах людей — и медиков, и пациентов», — подчеркнул вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов.

По словам председателя правления АО «Казахтелеком» Багдата Мусина, смарт-видеожетоны — это не просто цифровое решение. Это технология, которая обеспечивает безопасность, прозрачность и юридическую защищенность. Она помогает не только фельдшерам, но и даёт пациентам уверенность в том, что помощь будет оказана профессионально и с соблюдением всех прав, считает он.

Для полноценной работы системы была завершена настройка оборудования и проведен инструктаж персонала. Интеграция с Центром оперативного управления МВД завершена. Сигнал SOS и видеосигнал автоматически передаются в систему МВД.

По итогам пилотного этапа планируется рассмотреть возможность внедрения технологии в других регионах страны. Проект реализуется при поддержке Минздрава, техническом исполнении со стороны АО «Казахтелеком» и компании Samsung.

Пилотный проект реализуется в связи с наличием случаев конфликтов с фельдшерами, работниками скорой помощи. Согласно данным местных исполнительных органов, в период с 2019 по 2023 годы в Казахстане при исполнении служебных обязанностей пострадали 158 медицинских работников. Из них, в 2022 году — 46, в 2023 году — 80, а в 2024 году — было зафиксировано 12 случаев нападений.

Напомним, на брифинге в СЦК вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов рассказал о том, как оцифровывают медицинский персонал в Астане и Алматы. Спикер сообщил, что в Астане и Алматы сотрудники скорой помощи носят видеожетон.

#Минздрав #скорая помощь #видеожетоны

Популярное

Все
Структурная реформа в футбольном судействе даст свои плоды
Корреспондент газеты «Egemen Qazaqstan» Дуйсенали Алим­акын презентовал свою книгу «Америка ашқан қазақтар»
Настоящая инклюзия – это когда ребенок чувствует себя нужным, важным и любимым
Состоялся гала-концерт конкурса детского творчества «Жұлдызай»
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
Стартовала пора оздоровительных лагерей
Встреча авторов и юных поклонников
Двойной интеллект
Когда земля на вес золота
Дипломатов обучают в Астане
Ушел из жизни поэт, писатель, журналист
Атрибуты, объединяющие нацию
В Уральске реконструируют набережную
Производство атрибутики – процесс ответственный
Прощай, друг…
Основа нашей идентичности
Спасенного пеликана выпустили на волю
ТЮЗ: сезон закончен, выступления продолжаются
Не касаясь земли
Богатырь с добрым сердцем
Филиал Челябинского государственного университета откроют в Костанае
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Аффинажный завод в Астане выдал 30-тысячный слиток дорогого металла
Срезан склон холма, жди оползня…
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
ORDA: триумф во Франкфурте-на-Майне
Бадрисафа Байтурсынова, разыскивая мужа, дважды обращалась к жене Максима Горького
О чем говорил Президент на встрече с главой Бундесрата Германии
Токаев переговорил с Путиным
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
1,3 млрд тенге «увели» интернет-мошенники у карагандинцев
Таяние ледников – проблема всего человечества
Казахстанская модель шахматного образования признана одной из лучших в мире
Двое казахстанцев зачислены в университеты Лиги плюща
Туристический маршрут запустили между Казахстаном и Китаем
Карин провел встречу с заместителем завотделом пропаганды ЦК Компартии Китая
Нацелены на рост и развитие
Память, звучащая в Слове
Премьер-министр Италии прибыла в Астану
Местные полицейские службы расформируют в РК
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Будущее – за цифровыми активами
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Семья – духовный код нации
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Жару сменят дожди в Казахстане
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Авиакомпания Qazaq Air официально меняет название
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана

Читайте также

ДТП с автобусом в Астане: лишившаяся ног девочка пришла в с…
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипоте…
В Казахстане ускоряют регистрацию лекарств
Проект по обучению основам грудного вскармливания стартовал…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]