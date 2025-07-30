Ком волос вытащили из желудка пациентки хирурги в Жамбылской области

Здравоохранение
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18-летняя девушка жаловалась на боли в животе, хроническую тошноту и потерю аппетита

Фото: Минздрав

В Жамбылской областной многопрофильной больнице хирурги провели операцию по удалению трихобезоара — плотного комка из волос, сформировавшегося в желудке пациентки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав🔘

В приёмное отделение поступила 18-летняя девушка, жалующаяся на боли в животе, хроническую тошноту и потерю аппетита. При осмотре и УЗИ были выявлены признаки инородного тела в желудке. Диагноз – трихобезоар - подтвердился при проведении гастроскопии и компьютерной томографии.

"Трихобезоар представляет собой плотное скопление волос в желудке, возникающее у пациентов с психическим расстройством — трихотилломанией, которое сопровождается навязчивым выдёргиванием и поеданием волос.

Волосы не перевариваются, накапливаются, увеличиваются в объёме и со временем могут вызывать закупорку желудка или кишечника, развитие анемии, общее истощение организма, а в тяжёлых случаях — прободение стенки желудка", - говорится в сообщении.

Пациентке была проведена лапаротомия под общей анестезией. Врачи извлекли из желудка плотный комок волос длиной более 30 см, занимавший почти весь его объём.

Операцию выполнила бригада хирургов под руководством заведующего хирургическим отделением Ержана Есимова при участии анестезиолога, операционной сестры и команды постоперационного контроля.

Удаление прошло успешно, без осложнений. Уже на второй день пациентка начала принимать жидкую пищу, а на пятый день была выписана домой с соответствующими рекомендациями.

#операция #врачи #Волосы #желудок

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