Команда Казахстана по футболу провела второй матч в Лиге наций

Фото: пресс-служба НОК РК

Мужская команда Казахстана по футболу провела второй матч в рамках Лиги наций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Подопечные Станислава Черчесова в гостях сыграли против Словении. Противостояние завершилось крупной победой соперников со счетом 3:0.

Хет-трик оформил Беньямин Шешко.

Отметим, что Казахстан на турнире выступает в третьей группе Лиги B. Соперниками РК являются Норвегия, Австрия, Словения.

В первом матче казахстанцы сыграли вничью с норвежцами.