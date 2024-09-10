Команда Казахстана по футболу провела второй матч в Лиге наций
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Игра завершилась со счетом 3:0
Мужская команда Казахстана по футболу провела второй матч в рамках Лиги наций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Подопечные Станислава Черчесова в гостях сыграли против Словении. Противостояние завершилось крупной победой соперников со счетом 3:0.
Хет-трик оформил Беньямин Шешко.
Отметим, что Казахстан на турнире выступает в третьей группе Лиги B. Соперниками РК являются Норвегия, Австрия, Словения.
В первом матче казахстанцы сыграли вничью с норвежцами.