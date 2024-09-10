Команда Казахстана по футболу провела второй матч в Лиге наций

Футбол
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Игра завершилась со счетом 3:0

Фото: пресс-служба НОК РК

Мужская команда Казахстана по футболу провела второй матч в рамках Лиги наций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Подопечные Станислава Черчесова в гостях сыграли против Словении. Противостояние завершилось крупной победой соперников со счетом 3:0.

Хет-трик оформил Беньямин Шешко.

Отметим, что Казахстан на турнире выступает в третьей группе Лиги B. Соперниками РК являются Норвегия, Австрия, Словения.

В первом матче казахстанцы сыграли вничью с норвежцами.

#Словения #поражение #Лига наций

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