Команда Сил специальных операций примет участие в престижных соревнованиях в ОАЭ

Международные соревнования специальных подразделений «The UAE SWAT Challenge», которые имеют статус главного испытания спецназа, пройдет в Дубае с 1 по 5 февраля

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В нем примут участие 121 команда из более 70 стран. Общее количество участников составит свыше 1300 человек. Всего от Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Казахстана примут участие 12 команд.

Соревнования нацелены на обмен опытом среди международных групп спецназа, повышение навыков, демонстрацию выучки подразделений. Командам-участницам предстоит пройти пять сложнейших испытаний в разных тактических категориях, где необходимо проявить точность и командную работу. Все они будут проходить на базе специализированного учебного центра спецназа Дубая.

Организаторы ставят перед собой задачу – наладить сотрудничество между всеми командами SWAT на глобальном уровне и предоставить возможность участникам усовершенствовать профессиональные стандарты спецподразделений.

На сегодняшний день команда Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Казахстан «Жаубасар» проходит активную фазу подготовки к соревнованиям в городе Шарджа.