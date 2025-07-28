Комитет по охране прав детей обратился к казахстанцам

Общество
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Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК опубликовал официальное обращение, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Комитет выражает обеспокоенность в связи с распространившимся в социальных сетях видео, на котором взрослая женщина в общественном транспорте позволяет себе пренебрежительные высказывания в адрес ребенка с особыми образовательными потребностями.

Такое поведение недопустимо. В настоящее время устанавливается личность женщины, сообщили в пресс-службе.

Вопросы защиты прав детей и развития инклюзивного образования занимают центральное место в работе Министерства просвещения РК. Каждый ребенок, независимо от особенностей развития, имеет право на уважение, защиту и участие в жизни общества, отметили в комитете

- Призываем всех взрослых строго соблюдать права детей и обеспечивать их безопасность в любой ситуации. Защита интересов ребенка является безусловным приоритетом государственной политики в сфере образования, - добавили в ведомстве.

Напомним, в соцсетях распространилось видео, как в астанинском автобусе женщина оскорбляет девочку с аутизмом, и говорит ее маме: "Убери свою дочь, она раздражает!"

Девочка повторяла «лелеле» и никого не трогала. Но женщина громко требовала "успокоить" ребенка, заявив, что она всех раздражает.

#дети #обращение #защита прав

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Комитет по охране прав детей обратился к казахстанцам
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