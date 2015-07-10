Кому бы дала взятку депутат Екатерина Никитинская

Депутат Екатерина Никитинская назвала "дурацкой" норму по квотированию рабочих мест для инвалидов, передает корреспондент Kazpravda.kz
"Налоговых льгот не будет, это я вам сразу говорю, можете даже не делать такие предложения. Но создайте или систему субсидий, или, может быть, номинацию по аналогии с ежегодной премией "Алтын сапа". Люди сами могут подсказать лучшие механизмы. У нас беда в том, что многие работники министерств никогда нигде не работали, кроме как в министерстве. Я не осуждаю, это, может быть, и хорошо, что человек знает свое дело. Но вы поймите, там (имеются в виду организации, предоставляющие работу людям с ограниченными возможностями – Прим. ред.) работают другие механизмы, там другая логика, там другая жизнь", – высказалась депутат в ходе заседания Комитета социальной сферы и социального партнерства в НПП.
В своем выступлении она попросила Минздрав и соцразвития РК не выстраивать искусственные схемы, которые в Казахстане не работают.
"Вы придумываете схемы для госаппарата, но не для бизнесменов. Поэтому вы должны их собирать, проводить консультации, находить те механизмы, на которые они отреагируют, и именно их законодательно внедрять, а не придумывать квотирование. Ну не будет это работать. Я, как работодатель, буду просто формально кому-то там фиктивно платить, они даже на предприятии оказываться не будут. Просто чтобы выполнить вашу дурацкую инструкцию. В этой ситуации, извините, но она дурацкая. И этим все закончится. И буду еще взятки давать вашим инспекторам, которые будут приходить и проверять соблюдение законодательства. Вы только этого добьетесь", – обрисовала ситуацию депутат.
В свою очередь председатель комитета социальной сферы и социального партнерства НПП Талгат Доскенов рассказал участникам заседания, как в середине 90-х он не платил налоги и таким образом, по его словам, помогал обществу.
"В истории предпринимательства такие случае были, мы даже использовали общество инвалидов, когда привозили водку. Было такое, да. Это была фиктивная деятельность. Чего греха таить, и я 20 лет назад сам занимался этим, но я помогал обществу. Я откровенно скажу: был такой грех 20 лет назад, я уходил от налогов немножко. Но 5–10% я выплачивал обществу, покупал для них оборудование", – раскаялся Доскенов.