Концерты, выставки и фестивали: как Астана отметит День Конституции

В столице пройдет более 50 культурных, спортивных и социальных мероприятий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации городской администрации, 29 августа в социальных сетях ГУ «Государственный архив города Астаны» состоится виртуальная выставка «Конституция - основа стабильности и процветания». Также в этот день на берегу реки Есиль в 19:00 пройдет концерт «Жасай бер, қазақ елi».

29 августа с 10:00 в Национальном музее РК состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню Конституции. В ходе мероприятия запланированы выступления приглашенных официальных лиц, культурная программа, а также экскурсия по залам Национального музея, посвященная истории Конституции РК.

28-29 августа с 10:00 до 18:00 в районе Байконыр будет организована книжная выставка «Конституция - мәңгілік елдің тұғыры» на Аллее писателей.

29 августа в 10:00 в средней школе № 55 (ул. Ж. Досмухамедова, 2) пройдут соревнования по мини-футболу среди жителей района Байконыр.

29 августа в 17:00 во Дворце Молодежи состоится церемония закрытия проекта «Жасыл ел». В ходе сбора будет организована концертная программа и награждены лучшие участники.

29 августа в 10:00 члены Совета ветеранов района Нура проведут лекцию и организуют обсуждение с учащимися профессионально-технического колледжа о конституции.

29 августа в 10:00 состоится круглый стол с участием учреждений образования.

30 августа в 08:00 состоится массовый забег в «Ботаническом парке».

30 августа в 09:00 в спортивном комплексе «Аспан» в рамках 5-х Всемирных игр кочевников и ко Дню Конституции пройдет открытый городской кубок по асык ату среди молодежи и взрослых (мужчин, женщин).

30-31 августа в 09:00 часов в ГККП «Даулет» организуют турнир по теннису среди любителей.

31 августа на территории района Сарыарка состоится марафон «Saryarqa Run» среди жителей района.

30 августа для школьников района Нура будет проведена экскурсия по этномемориальному комплексу «Атамекен».

30 августа в Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева с 11:00 до 20:00 будет организован детский фестиваль «Жас Алем».

31 августа в Государственной академической филармонии им.Е. Рахмадиева в 19:00 состоится концерт современного этно-шоу-балета «Alem» Nomads Fire.