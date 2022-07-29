Общество
Крупный проект по усилению школьного образования в селах Казахстана стартует этой осенью
Людмила Гордеева

С городом наравне

Благотворительную программу «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности» поддержали фонд «Қазақстан халқына» и АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы». Согласно их договоренностям и при участии оператора – национального некоммерческого Фонда устойчивого развития образования (ФУРО) – планируется освоить грант в размере 4,25 млрд тенге.

Инвестиции будут направлены на повышение квалификации учителей, методологическое сопровождение школ и обновление их материальной базы. Итогом должно стать повышение качест­ва образования на селе.

По условиям подписанного соглашения участвующим в проекте школам в течение трех лет будет оказываться методподдержка, и первым этапом уже с сентября начнется цикл семинаров, мастер-классов, тренингов и стажировок для преподавателей.

У ФУРО это не первый опыт управления модернизацией образования. Три года совмест­но с НИШ и при поддержке партнеров и спонсоров фонд тиражирует образовательную программу «Сельская школа». Она служит внедрению современных методик обучения, повышению качест­ва преподавания и помогает оснащению школьных кабинетов новым оборудованием. Конечной целью этих усилий становится сокращение разрыва в качестве образования между городом и сельской местностью.

– 71% школ в стране – это сельские школы, – отмечает директор ФУРО Данияр Токтарбаев. – Мы создали фонд для системной работы по обеспечению равного доступа к качественному образованию в сельской местности. Поддерживаем сельские школы, предоставляя методики лучших образовательных учреждений страны, за счет собственных средств оснащаем их кабинетами новой модификации. С 2019 года мы передали 70 кабинетов в 5 сельских школ, порядка 300 учителей прошли тренинги и мастер-классы от лучших тренеров страны.

По подсчетам фонда, на модернизацию одной школы требуется в среднем 250 млн тенге. Через программу «Сельская школа» прошли пять образовательных учреждений в трех районах страны, где обучаются три тысячи детей, привлечено около 800 млн тенге спонсорских средств. За три года реализации проекта в этих учебных заведениях заметно вырос процент качества образования: школьники стали чаще участвовать и занимать призовые места в международных олимпиадах, повысился уровень удовлетворенности учителей условиями труда.

Эти результаты привели к тому, что модель модернизации школ, разработанную ФУРО, решили поддержать в фонде «Қазақстан халқына». Новый проект «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности» позволит оказать методологическую и материальную поддержку 17 школам в 17 областях страны. Выделенные средства направляются на оборудование кабинетов новой модификации, которые безвозмездно передаются школам.

– Благодаря поддержке фонда «Қазақстан халқына» мы сможем масштабировать проект с 5 до 22 школ и реализовать преобразования в новых районах страны, – сообщает Ксения Верба, соучредитель ФУРО. – Это 17 опорных учебных заведений, которые будут улучшены согласно стратегичес­кому плану фонда. Наша будущая цель – охватить все 164 района страны до 2026 года. Мы открыты для сотрудничества со стратегичес­кими партнерами и спонсорами.

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