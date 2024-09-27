Кубок Казахстана по бирманскому боксу состоится в Астане

Это важное событие в мире боевых искусств станет одним из ожидаемых в спортивной жизни страны и столицы. По словам организаторов, на турнире внимание будет уделено зрелищности поединков

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28-29 сентября в Астане состоится турнир - Кубок Республики Казахстан по Бирманскому боксу среди любителей. Он соберет порядка 300 лучших бойцов страны, известных спортсменов, амбасадоров ЗОЖ, а также привлечет внимание широкой аудитории, интересующейся боевыми искусствами, сообщает Kazpravda.kz

Программа Кубка РК по Бирманскому боксу:

- 27 сентября состоится судейская коллегия, в рамках которой будет проведена конференция для обсуждения правил соревнований.



- 28 сентября в 10:00 начнутся предварительные бои, которые продлятся до 13:00. После этого состоится церемония открытия турнира, включающая построение команд, гимн Казахстана и выступления официальных лиц. В этот день пройдут все предварительные поединки.

- 29 сентября в 10:00 - начало финальных боев; в 12:00 — официальная церемония открытия с участием почетных гостей, среди которых будут олимпийские чемпионы и другие звезды спорта. После церемонии состоятся финальные встречи до 20:00, далее - награждения победителей и церемония закрытия.

По словам представителей Федерации Бирманского бокса РК, на турнире внимание будет уделено зрелищности поединков.

Казахстанская федерация Бирманского бокса была основана три года назад и уже провела 27 турниров, включая международные соревнования. Офис Всемирной федерации был открыт 22 декабря 2023 года в Астане по инициативе Совета Международной Федерации Бирманского бокса, базирующегося в Мьняме, так как Республика Казахстан является стабильной динамично развивающейся страной в экономическом и спортивном планах. Это подчеркивает положительную репутацию страны как опытного, ответственного и надежного организатора крупных международных спортивных мероприятий.

Бирманский бокс (летхвей) — это древнее боевое искусство, которое зародилось в Мьянме (Бирме). В отличие от других видов боевых искусств, в летхвее разрешены удары головой, что делает его одним из самых жестких видов спорта. Бирманский бокс сочетает в себе силу, скорость и выносливость, требуя от спортсменов максимальной концентрации и физической подготовки.

Кубок РК по бирманскому боксу станет важным этапом в развитии этого уникального боевого искусства в стране и предоставит возможность зрителям увидеть настоящие поединки мастеров летхвея.

Мероприятие пройдет в Астане по адресу: ул.Турара Рыскулова 20 (спортзал школы BINOM). Центральный вход.