Кубок Казахстана по бирманскому боксу состоится в Астане

Бокс
287
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Это важное событие в мире боевых искусств станет одним из ожидаемых в спортивной жизни страны и столицы. По словам организаторов, на турнире внимание будет уделено зрелищности поединков

Фото: Pixabay

28-29 сентября в Астане состоится турнир - Кубок Республики Казахстан по Бирманскому боксу среди любителей. Он соберет порядка 300 лучших бойцов страны, известных спортсменов, амбасадоров ЗОЖ, а также привлечет внимание широкой аудитории, интересующейся боевыми искусствами, сообщает Kazpravda.kz

Программа Кубка РК по Бирманскому боксу:

- 27 сентября состоится судейская коллегия, в рамках которой будет проведена конференция для обсуждения правил соревнований.
 
- 28 сентября в 10:00 начнутся предварительные бои, которые продлятся до 13:00. После этого состоится церемония открытия турнира, включающая построение команд, гимн Казахстана и выступления официальных лиц. В этот день пройдут все предварительные поединки.

- 29 сентября в 10:00 - начало финальных боев; в 12:00 — официальная церемония открытия с участием почетных гостей, среди которых будут олимпийские чемпионы и другие звезды спорта. После церемонии состоятся финальные встречи до 20:00, далее - награждения победителей и церемония закрытия.

По словам представителей Федерации Бирманского бокса РК, на турнире внимание будет уделено зрелищности поединков.

Казахстанская федерация Бирманского бокса была основана три года назад и уже провела 27 турниров, включая международные соревнования. Офис Всемирной федерации был открыт 22 декабря 2023 года в Астане по инициативе Совета Международной Федерации Бирманского бокса, базирующегося в Мьняме, так как Республика Казахстан является стабильной динамично развивающейся страной в экономическом и спортивном планах. Это подчеркивает положительную репутацию страны как опытного, ответственного и надежного организатора крупных международных спортивных мероприятий.

Бирманский бокс (летхвей) — это древнее боевое искусство, которое зародилось в Мьянме (Бирме). В отличие от других видов боевых искусств, в летхвее разрешены удары головой, что делает его одним из самых жестких видов спорта. Бирманский бокс сочетает в себе силу, скорость и выносливость, требуя от спортсменов максимальной концентрации и физической подготовки.

Кубок РК по бирманскому боксу станет важным этапом в развитии этого уникального боевого искусства в стране и предоставит возможность зрителям увидеть настоящие поединки мастеров летхвея.

Мероприятие пройдет в Астане по адресу: ул.Турара Рыскулова 20 (спортзал школы BINOM). Центральный вход.

 

#казахстан #турнир #бокс #бирманский

Популярное

Все
Что общего у яблока и диадемы?
Властелин судеб и сердец
Из всех зол предпочтительнее будущее без золы
Казахский сержант как лев сражался на Курской дуге
Его прозвали Туркестанским змием
Почему вокруг казахского кино так много споров?
Подорожник для души...
Русская девушка с казахским менталитетом
Евгений Кравчук пишет тексты для рэпа на казахском
Степная ономастика важнее городской
Как защитить детей в киберпространстве?
ТиПО как драйвер экономики
Какое будущее ждет периодические издания
Успех образования равняется комфорту
«Люди! Я к вам! Мне без вас не поется...»
Подготовка ко дню голосования продолжается
В Алматы почтили память генерала армии Сагадата Нурмагамбетова
О таком и не мечтали
Казахстан имеет большой потенциал развития туристической отрасли
Модный приговор можно обжаловать
Труба пока не готова
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
В Атырау появится дендрологический парк
Принцип «слышащего государства»
О кадрах атомной промышленности и радиационной безопасности
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Дело Мырзахметова: Антикор возвратил государству дополнительно 7 млрд тенге
Гол казахского форварда признан самым быстрым в истории ЧМ по футзалу
13 тыс. вейпов изъяла полиция из стоматологии в Алматы
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер
Глава государства поздравил казахстанцев со 100-летним юбилеем Бердибека Сокпакбаева
Цены на яйца в РК подскочили самыми заметными темпами за два года
Израиль нанес удар по Бейруту, убит один из руководителей «Хезболлы»
В Астане провели рейд по закрашиванию граффити с рекламой наркотиков
«Пакт во имя будущего» планируется принять на Summit of the Future ООН
Миллион зеленых насаждений высадят в Астане в текущем году
«Таза Қазақстан»: представители столичной интеллигенции приняли участие в экоакции
Более 5 тыс. предпринимателей Астаны поддержали экологический субботник
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
Дожди с грозами и похолодание ожидаются в Казахстане
Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры
Мощный барьер будущим рискам монополизации власти – политолог о достижениях Конституции
Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день
В Семее завершается строительство IT-колледжа
Контрабандиста экстрадировали из России в нашу страну
Распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента подписал Кошанов
Коллекция «золотых людей» пополнится
Конституционный контроль – элемент правового государства
Бектенов поздравил казахстанцев с Днем Конституции
Референдум стал актом гражданской справедливости
Казахстанские хоккеисты с победы стартовали на олимпийском отборе
В центре всех процессов – личность: Конституция Республики Казахстан – прочная основа защиты прав и свобод человека и гражданина
Преступления против детей не останутся безнаказанными
Подойдите к мусору с умом!: акцию «Таза Қазақстан» поддержали в Талдыкоргане
Павлодарские артисты готовы удивить своим творчеством зрителей на Всемирных играх кочевников
Жания Бекмухамбетова выиграла турнир по настольному теннису в Хорватии
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
В общем доме не бывает «ваших проблем»

Читайте также

Казахстан подал заявку на вступление в World Boxing
Головкин возглавил новую Олимпийскую комиссию World Boxing
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер
Али Ахмедов провел дуэль взглядов перед боем с французским …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]