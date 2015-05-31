Кубок Стэнли разыграют "Тампа" и "Чикаго"

Спорт
Талгат Исенов
В итоговой серии НХЛ встретятся "Тампа Бэй Лайтнинг" и "Чикаго Блэкхокс", передает Kazpravda.kz со ссылкой на Championat.com.

В седьмом матче финала Западной конференции "Чикаго" на выезде обыграл "Анахайм Дакс" со счетом 5:3 (4-3 в серии).

К 34-й минуте "Чикаго" вел с преимуществом в четыре шайбы: голами отметились Джонатан Тэйвз (дважды), Брэндон Саад и Мариан Госса. Хозяева сумели отквитать две шайбы к 52-й минуте, но на большее им сил не хватило. В концовке команды обменялись результативными бросками.

В финале турнира "Чикаго" встретится с "Тампой". Клуб из Флориды  также в семи матчах одолел "Нью-Йорк Рэйнджерс". Первый поединок состоится 3 июня на территории "Лайтнинг". 

"Тампа" Кубок Стэнли выигрывала лишь один раз – в 2004 году. "Чикаго" является пятикратным победителем НХЛ (последний раз – в 2013).

