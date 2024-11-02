Куриц под судом банки не кредитуют

Сельское хозяйство
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Валентина Мелехова, Костанайская область

Почти два года не удается запустить в регионе вторую очередь птицефабрики

фото с сайта акимата Костанайской области

Вокруг птицефабрики в Карабалыкском районе в последние годы постоянно разгорались какие-то скандалы. Хотя многие годы основанное еще в 1966 году предприятие считалось успешным и передовым. Почти полвека птицефабрика «Комсомольская» поставляла утиное мясо не только в Костанайскую область, но и практичес­ки во все союзные республики.

Но в начале 2000-х началась «черная полоса»: производство стало испытывать финансовые трудности и в конце концов остановилось. В 2009-м птицефабрику решили реанимировать и перепрофилировать с утятины на мясо кур. Проект виделся перспективным, и АО «КазАгроФинанс» выделило на его реализацию 2,7 млрд тенге.

Правда, вскоре инвестиционный проект стал проблемным. Запустить предприятие удалось лишь в 2011-м, а выдавать продукцию птицефабрика начала только в 2012-м, но через пару месяцев – встала…

Дальше – больше. Начались проверки, и вскоре инициатора проекта обвинили в нецелевом использовании выделенных финансовым институтом денег, а «Комсомольскую птицефабрику» признали банкротом. Восемь лет попытки местной власти довести инвестиционный проект до ума оставались тщетными. И вот в 2020-м птицефабрику запустили вновь, вложив в нее 5,8 млрд тенге, из которых 2,4 млрд тенге – долги бывшего владельца, которые нынче и погашает новое руководство.

Предприятие взял под опеку известный в Костанайской области гендиректор другой птицефабрики, только яичного направления – ТОО «Жас-Канат-2006» Кайрат Маишев, окрестив карабалыкское производство ТОО «Poultry-Agro».

Новому руководству рисовались впечатляющие перспективы: довести мощность фабрики в 2023 году до 12,5 тыс. тонн мяса птицы, а в дальнейшем – и до 20 тыс. тонн. И все, казалось бы, шло на лад. Ровно до тех пор, пока на горизонте не возник прежний собственник, которому удалось избежать срока в результате амнистии.

– В первую очередь мы запус­тили 50% мощностей. Поясню: фабрика сейчас работает, выпус­кает продукцию под торговой маркой «Коко», все мы ее видим на торговых прилавках. Но чтобы расширить производство, то есть запустить вторую очередь, которая предусматривает строи­тельство инкубатора и племрепродуктора, необходимо финансирование. А финансовые институты нас не кредитуют, поскольку с 2021 года птицефаб­рика постоянно судится с бывшим владельцем. Он нанял кучу юристов и подает на нас иски, пытаясь доказать, что здание объекта и оборудование – его собственность.

Мы уже на протяжении четырех лет вынуждены ходить по судам и доказывать, что являемся добросовестными приоб­ретателями обанкротившейся птицефабрики. За это время было возбуждено пять уголовных дел, которые в итоге прекращались ввиду отсутствия в наших действиях состава преступления. Теперь тяжбы перешли в сферу гражданско-правовых отношений. И банки, видя всю эту ситуацию, отказывают нам в кредитах, – рассказал Кайрат Маишев.

За время судебных тяжб стои­мость запуска второй линии карабалыкской птицефабрики возросла почти вдвое: с 3 млрд до 5 млрд тенге. Однако сейчас даже не в этом основная суть проблемы. Нынешнее руководство утверждает: если суд вынесет решение о досрочном возвращении ранее взятых денег, компания сделать этого не сможет, а значит, предприятие вновь арестуют, заблокируют счета и фабрика будет вынуждена остановить свою производственную деятельность.

Так что над карабалыкской птицефабрикой вновь сгущаются тучи. И это при том, что Президент страны сравнительно недавно поставил перед Правительством задачу по возможности не вовлекать бизнес в судебные разбирательства...

#производство #инвестиции #Костанайская область #птицефабрика #Коко

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