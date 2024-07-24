Использовать «пенсионку» на лечение зубов запретят в РК

Здравоохранение, Пенсионные новости
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Соответствующий проект постановления Минздрава размещен на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 7 августа, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Напомним, действующие правила содержат пункт «Стоматологические услуги, оказываемые в медицинских организациях, расположенных на территории Республики Казахстан (протезирование зубов, имплантация)». 

Проект изменений в правила использования единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) на лечение исключает из перечня услуг данный пункт. 

Документ, в случае его принятия, также позволит казахстанцам оплачивать лечение детей с использованием ЕПВ. 

 
#лечение #пенсионные выплаты #зубы

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