Использовать «пенсионку» на лечение зубов запретят в РК
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Соответствующий проект постановления Минздрава размещен на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 7 августа, передает корреспондент Kazpravda.kz
Напомним, действующие правила содержат пункт «Стоматологические услуги, оказываемые в медицинских организациях, расположенных на территории Республики Казахстан (протезирование зубов, имплантация)».
Проект изменений в правила использования единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) на лечение исключает из перечня услуг данный пункт.
Документ, в случае его принятия, также позволит казахстанцам оплачивать лечение детей с использованием ЕПВ.