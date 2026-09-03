Минздрав: в поликлиниках сохранятся педиатрические участки

Министерство здравоохранения планирует сохранить возможность работы самостоятельных педиатрических участков в поликлиниках при наличии необходимых специалистов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Это позволит детям продолжать получать первичную медицинскую помощь непосредственно у врача-педиатра по месту прикрепления.

Предлагаемые изменения направлены на укрепление педиатрической службы и не предусматривают отказ от врачей общей практики. Медицинские организации смогут определять наиболее подходящую модель оказания помощи детям с учетом кадрового обеспечения и потребностей населения.



Педиатрические участки обеспечивают непрерывное наблюдение за здоровьем ребенка, включая профилактические осмотры, оценку физического и психомоторного развития, раннее выявление заболеваний и своевременное направление к профильным специалистам. Особое значение такое наблюдение имеет для детей раннего возраста.

Одновременно Министерство увеличивает подготовку врачей-педиатров. В 2026 году подготовлено 123 специалиста, в 2027 году ожидается выпуск еще 91 врача. Кроме того, в рамках государственного образовательного заказа на 2026–2027 учебный год предусмотрено 113 грантов по специальности «Педиатрия».

Увеличение числа специалистов позволит постепенно укреплять кадровый потенциал детских поликлиник и расширять доступность педиатрической помощи.

Развитие педиатрических участков является частью системной работы по усилению детской первичной медико-санитарной помощи. С июня 2025 года в поликлиниках по месту жительства также создаются педиатрические отделения. За последний год открыто 366 таких отделений.

Основная задача – обеспечить комплексное наблюдение за ребенком с рождения, повысить эффективность раннего выявления нарушений развития, улучшить взаимодействие педиатров, врачей общей практики и профильных специалистов.