Минздрав: в поликлиниках сохранятся педиатрические участки

Здравоохранение

Министерство здравоохранения планирует сохранить возможность работы самостоятельных педиатрических участков в поликлиниках при наличии необходимых специалистов,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Это позволит детям продолжать получать первичную медицинскую помощь непосредственно у врача-педиатра по месту прикрепления.

Предлагаемые изменения направлены на укрепление педиатрической службы и не предусматривают отказ от врачей общей практики. Медицинские организации смогут определять наиболее подходящую модель оказания помощи детям с учетом кадрового обеспечения и потребностей населения.

Педиатрические участки обеспечивают непрерывное наблюдение за здоровьем ребенка, включая профилактические осмотры, оценку физического и психомоторного развития, раннее выявление заболеваний и своевременное направление к профильным специалистам. Особое значение такое наблюдение имеет для детей раннего возраста.

Одновременно Министерство увеличивает подготовку врачей-педиатров. В 2026 году подготовлено 123 специалиста, в 2027 году ожидается выпуск еще 91 врача. Кроме того, в рамках государственного образовательного заказа на 2026–2027 учебный год предусмотрено 113 грантов по специальности «Педиатрия».

Увеличение числа специалистов позволит постепенно укреплять кадровый потенциал детских поликлиник и расширять доступность педиатрической помощи.

Развитие педиатрических участков является частью системной работы по усилению детской первичной медико-санитарной помощи. С июня 2025 года в поликлиниках по месту жительства также создаются педиатрические отделения. За последний год открыто 366 таких отделений.

Основная задача – обеспечить комплексное наблюдение за ребенком с рождения, повысить эффективность раннего выявления нарушений развития, улучшить взаимодействие педиатров, врачей общей практики и профильных специалистов.

#Казахстан #дети #педиатрия #участки

Популярное

Все
Недра становятся доступнее
Семьсот локомотивов за семнадцать лет
Лизинг, стимулирующий производство
Впервые в Казахстане пройдет Неделя безопасности ИКАО
Электронная система контроля лекарственных средств
Бумажные отходы – на переработку
Главный ресурс – доверие общества
Результат важнее процесса
На срочную службу призовут 23 тысячи казахстанцев
БАК ждет большая модернизация
Новая Конституция и роль отраслевой науки
Фокус – на китайский рынок
Национальное достояние Великой степи: вчера, сегодня, завтра
ТОО «Алло, не керек» не смутило вкладчиков...
Верный спутник охотника
Сезон завершается – охрана продолжается
Хор во весь двор
Машины Победы
Закон и Порядок – незыблемая опора нашей государственности
Юные друзья книги
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Уборка раньше срока
Токаев освободил ряд чиновников от занимаемых должностей
Дорога больших возможностей
Путь к миру, свободному от ядерного оружия
Переход к реализации научно-технологических проектов
Шесть крупных инвестпроектов запустят в Алматинской области
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Где «Забава», там и праздник
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
Жатва идет полным ходом
Казахстан и Россия ускорят движение через границу
«Карусель» на 100 буренок
Передел высокий, хлебный
Определены победители международного конкурса баянистов и аккордеонистов Coupe Mondiale 79
В Казахстане намолочено 7,7 млн тонн зерна
Казахстан усиливает международное сотрудничество в борьбе с наркотрафиком
Цветы учителям на 1 сентября: в Минпросвещения сделали заявление
Постановление Центральной избирательной комиссии РК О регистрации депутатов Курултая Республики Казахстан, избранных 23 августа 2026 года
Глава NVIDIA отметил развитие AI-инфраструктуры Казахстана
ИИ определил победителя «Золотого мяча»
Семейная ферма с европейским уютом
Поддельные госномера продавали по всему Казахстану
Челлендж в Вооруженных силах
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Исследования Улуса Джучи выходят на новый уровень
ИИ в судебной системе: процессуальные гарантии и пределы автоматизации
Конституция и региональное развитие
Новая Конституция в действии: что изменит однопалатный Курултай
Национальный поэт мирового масштаба
В Алматы началось строительство горнолыжного курорта
Перестало биться золотое сердце Туяк-апай
Парень с показа Pierre Cardin служит в Нацгвардии
Ушел из жизни легендарный фотокор «Казахстанской правды»
Курсай. Двенадцать лет спустя
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран

Читайте также

Электронная система контроля лекарственных средств
На eGov запустили сервис уведомлений об экстренной госпитал…
400 тысяч неактуальных карт пациентов выявили в медицинских…
Аида Балаева поручила усилить контроль за качеством медицин…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]