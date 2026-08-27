Электронная система контроля лекарственных средств

Здравоохранение
Кадиша Ныгмет

В Казахстане с 2026 года внедрен единый цифровой контур обращения лекарственных средств: от регистрации препарата до его выдачи конкретному пациенту.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На основе перехода к персонифицированному планированию потребности и учету лекарств на амбулаторном уровне сформирована потребность на 2026 год в разрезе 1,9 млн, а также на 2027-й – 2,16 млн конкретных пациентов. Это позволяет точнее понимать, кому какой препарат и в каком количестве необходим, и планировать, исходя из этого, закупки. Для пациента это означает гарантии адресного и свое­временного получения назначенных бесплатных лекарств, для государства и системы здравоохранения – эффективность расходования финансовых средств и полную отслеживаемость лекарственного оборота.

На сегодня системой маркировки охвачено 1,01 млрд упаковок лекарственных средств. Цифровая цепочка позволяет отслеживать поставку до аптеки и конкретного пациента, а при выдаче через «Социальный кошелек» одновременно проверяется подлинность препарата.

Прозрачность лекарственного рынка с помощью цифровизации позволила обеспечить дополнительно 23,9 млрд тенге налоговых поступлений.

В 2026 году в рамках амбулаторно-лекарственного обеспечения охвачено 1,9 млн пациентов, выписано более 8,6 млн электронных рецептов. Свыше 80% препаратов выдается посредством электронной платформы «Социальный кошелек».

Таким образом, формируется не просто электронный учет лекарств, а сквозная система контроля – от производства и регистрации до закупки, поставки, отпуска и получения препарата конкретным пациентом, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

#здравоохранение #лекарства #единый цифровой контур обращения лекарственных средств

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