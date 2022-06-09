Лето, ах, лето…

С наступлением лета родители традиционно озадачились вопросом организации отдыха и досуга детей, благо что сняты карантинные ограничения. Где и как смогут отдохнуть во время каникул акмолинские ребята?

В Акмолинской области 133 346 школьников. Их них 15 379 детей из социально уязвимых слоев населения, 338 – состоят на учетах в ювенальной полиции, 592 – на внутришкольном учете, 683 несовершеннолетних воспитываются в неблагополучных семьях. То есть порядка 17 тыс. детей находятся в зоне риска, и, как заверили в профильном ведомстве, они в первую очередь будут охвачены мероприятиями по отдыху и оздоровлению в летний период.

В детских оздоровительных центрах области открылись первые смены. По предварительным данным, летом будут работать 15 загородных центров (10 государственных, 5 частных). А в целом в регионе насчитывается 20 ДОЦ (три – в ведомстве управления образования Нур-Султана и МОН, два акмолинских центра расположены на территории Северо-Казахстанской области – ДОЦ «Чайка», ДОЦ «Сокол»).

К слову, для информирования родителей и ребят в текущем году запущена интерактивная карта детских оздоровительных лагерей bala-demalys.kz. С ее помощью любой желающий в режиме реального времени может просмотреть доступность (программу, цену, расположение) того или иного лагеря.

Хорошая новость для школьников и их родителей: 4 июня свои двери для летнего отдыха детей распахнул оздоровительный комп­лекс «Сункар» в Зерендинском районе. Ранее этот объект находился на балансе нацкомпании «КазМунайГаз», и в нем отдыхали как взрослые, так и дети. В текущем году его передали в коммунальную собственность области. Теперь центр круглогодично будет принимать для оздоровления и проведения культурно-массовых мероприя­тий только школьников. С начала года в нем побывали уже порядка двух тысяч детей.

Однако, как оказалось, отдых для детей не из самых дешевых. Средняя стоимость путевки в государственные лагеря варьируется от 25 до 75 тыс. тенге. В частных центрах сумма и того и выше – от 75 до 90 тыс. тенге.

– Для снижения стоимости путевки в ряде государственных лагерей местный бизнес будет оказывать спонсорскую помощь в поставке продуктов питания. К примеру, в лагере «Рассвет» Аккольского района, в котором в основном отдыхают дети-сироты, предприниматели уже на 9 миллионов тенге провели ремонтные работы, – проинформировала главный специалист областного управления образования Марина Ли.