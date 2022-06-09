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Лето, ах, лето…
Асель Мухамед-Амин

С наступлением лета родители традиционно озадачились вопросом организации отдыха и досуга детей, благо что сняты карантинные ограничения. Где и как смогут отдохнуть во время каникул акмолинские ребята?

В Акмолинской области 133 346 школьников. Их них 15 379 детей из социально уязвимых слоев населения, 338 – состоят на учетах в ювенальной полиции, 592 – на внутришкольном учете, 683 несовершеннолетних воспитываются в неблагополучных семьях. То есть порядка 17 тыс. детей находятся в зоне риска, и, как заверили в профильном ведомстве, они в первую очередь будут охвачены мероприятиями по отдыху и оздоровлению в летний период.

В детских оздоровительных центрах области открылись первые смены. По предварительным данным, летом будут работать 15 загородных центров (10 государственных, 5 частных). А в целом в регионе насчитывается 20 ДОЦ (три – в ведомстве управления образования Нур-Султана и МОН, два акмолинских центра расположены на территории Северо-Казахстанской области – ДОЦ «Чайка», ДОЦ «Сокол»).

К слову, для информирования родителей и ребят в текущем году запущена интерактивная карта детских оздоровительных лагерей bala-demalys.kz. С ее помощью любой желающий в режиме реального времени может просмотреть доступность (программу, цену, расположение) того или иного лагеря.

Хорошая новость для школьников и их родителей: 4 июня свои двери для летнего отдыха детей распахнул оздоровительный комп­лекс «Сункар» в Зерендинском районе. Ранее этот объект находился на балансе нацкомпании «КазМунайГаз», и в нем отдыхали как взрослые, так и дети. В текущем году его передали в коммунальную собственность области. Теперь центр круглогодично будет принимать для оздоровления и проведения культурно-массовых мероприя­тий только школьников. С начала года в нем побывали уже порядка двух тысяч детей.

Однако, как оказалось, отдых для детей не из самых дешевых. Средняя стоимость путевки в государственные лагеря варьируется от 25 до 75 тыс. тенге. В частных центрах сумма и того и выше – от 75 до 90 тыс. тенге.

– Для снижения стоимости путевки в ряде государственных лагерей местный бизнес будет оказывать спонсорскую помощь в поставке продуктов питания. К примеру, в лагере «Рассвет» Аккольского района, в котором в основном отдыхают дети-сироты, предприниматели уже на 9 миллионов тенге провели ремонтные работы, – проинформировала главный специалист областного управления образования Марина Ли.

– В целом при условии стабильной эпидемиологичекой ситуации в течение лета отдыхом в загородных лагерях планируется охватить порядка 11 тысяч школьников. Порядка двух тысяч из них будут отдыхать на бесплатной основе из средств фонда всеобуча и спонсорской помощи, 1 500 детей – через отраслевые профсоюзы и примерно семь тысяч ребят поедут в лагеря за счет родительской оплаты.

Порядка 450 акмолинских детей отдохнут в «Балдаурене», еще 2,6 тыс. школьников запланировали свой отдых вместе с родителями как внутри страны, так и за рубежом.

Помимо загородного отдыха, с 1 июня заработали 226 пришкольных площадок с питанием для 33 тыс. ребят, 384 школьные площадки без питания для 31 тыс. детей. Предусмотрена работа 332 малозатратных форм летнего отдыха для детей из социально незащищенных слоев населения и групп риска: краевед­ческие походы, экскурсии, палаточные, юрточные лагеря. С целью трудовой занятости и организации досуга для детей с девиантным поведением запланированы тематические смены на базе агротехнических колледжей сел Красный Яр, Каменка и города Ерейментау.

Также в течение лета будут работать 850 творческих кружков и студий, 1 260 трудовых отрядов, бригад по озеленению, 705 форм интеллектуальной занятости и 549 спортивных секций с общим охватом порядка 35 тыс. учащихся.

В рамках госзаказа примерно 8 тыс. детей получат возможность бесплатно посещать кружки и секции. В середине июня на базе школ Коргалжинского и Ерейментауского районов заработают этнолагеря – свое­образное погружение детей в казахские национальные обряды и игры через тематические квесты.

– На базе инновационного цент­ра «Болашақ сарайы» пройдет областная летняя школа «Summer school» по программированию, биотехнологиям, экологии, медиа. В свободное время школьники смогут посещать бассейны, музеи и театры Кокшетау, – рассказала Марина Ли. – Второй год летом юные участники проекта «Академия юных краеведов» совместно с учеными-археологами занимаются раскопками в Атбасарском и Зерендинском районах. Для ребят организуют десятидневный археологический сезон с полным погружением в атмосферу современной археологии. Поиск артефактов, сакральные экскурсии и тайны посвящения в археологов сделают незабываемым это лето для 200 школьников.

Отметим, в регионе реализуется ряд специальных проектов, направленных на воспитание любви к родному краю через популяризацию истории, нацио­нальных духовных ценностей. К примеру, уже с марта действует пилотный проект «Живые уроки», инициированный председателем Республиканской ассоциации детско-юношеского туризма, депутатом областного маслихата Кайратом Султановым.

– Ребята из социально незащищенных семей из сельской местности бесплатно посетят сакральные места области, музеи и культурно-досуговые места. В мае около 150 школьников посетили «живые уроки» в театре «Астана Опера», – говорит Кайрат Султанов.

К слову, депутат уже несколько лет работает над продвижением «дорожной карты» по развитию социального детского отдыха. Документ включает меры по созданию благоприятных условий для развития системы отдыха, оздоровления детей, устранения административных барьеров и стимулирования частных инвесторов для увеличения количества и качества загородных организаций отдыха.

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