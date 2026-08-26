Не ходите, дети, в темноте гулять!

Летом ночная жизнь буквально бурлит. В Жезказгане места притяжения для тех, кто не желает рано ложиться спать, – это хорошо освещенные улицы, проспекты, площади. Рядом – уютные кофейни, компьютерные клубы, а уличная торговля не затихает и после полуночи.

Насладиться ночной прохладой стремятся многие, но нужно помнить, что после 22.00 несовершеннолетним без сопровождения законных представителей запрещено находиться на улице или в общественных местах. Вместе с заместителем начальника управления общественной безопасности областного департамента полиции Нурсултаном Касымом я вышла в ночной рейд полицейских, которые они проводят ежедневно.

Ночные прогулки горожан с детьми стали нормой из-за жары. Днем – работа и дом, ночью – активность. Стражи порядка с пониманием относятся к семейным вылазкам, но напоминают, что дети без присмотра взрослых могут быть в опасности.

Наш рейд стартовал ровно в десять вечера. Первый пункт – компьютерный клуб. Его завсегдатаи встретили патруль как старых знакомых – с улыбками и открытыми в смартфонах цифровыми документами. Игроки, как и сотрудники компьютерного клуба, знают правила, так что несовершеннолетних отправили домой вовремя.

За час с небольшим удалось обойти все кафе и игровые клубы на одной улице: никаких нарушений. Вот и замечательно, озвучила я свою мысль, значит, горожане законопослушны. Но с выводами все же поторопилась.

– С начала года по области в ночное время в общественных местах было обнаружено 1 116 несовершеннолетних, – сообщил заместитель начальника УОБ.

К административной ответственности привлечены 1 520 родителей: за неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего (ст. 127 КоАП РК) – 360; за хулиганство, совершенное несовершеннолетним (ст. 435) – 44; за нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей (ст. 442) – 1 116.

Штраф назначается не всегда, отмечают стражи порядка. На первый раз предусмотрено предупреждение. При повторном совершении правонарушения в течение установленного законом срока применяется административное взыскание в виде штрафа. Решение принимается с учетом всех обстоятельств.

...Ближе к полуночи патруль прошел по бульвару в центре города. Даже ночью здесь носятся на велосипедах дети. Стайка маленьких девочек, приметив патруль издалека, разбежалась в разные стороны – уже не поймаешь.

А вот подросткам, увлекшимся игрой в мяч, повезло меньше. Их небольшую компанию остановили полицейские. Парни объяснили, что улица хорошо освещена и многолюдна, так что родители разрешили поиграть еще немного. После звонка взрослым их оставили дожидаться опекунов под присмотром патрульных. Мамам и папам их передадут только после профилактической беседы.

Еще двух девочек застали на лавочке у фонтана. По виду не старше 15 лет – миниатюрные, хрупкие, растерянные. Пока звонили родителям, прохожий с ребенком в коляске не удержался и высказался в защиту девочек. Мол, на улице столько детей, безо­пасно – зачем все это? Но закон есть закон, и полицейские не из вредности выходят в ночные рейды, а чтобы защитить детей.

– В большинстве случаев родители реагируют негативно и агрессивно, выражают недовольство действиями сотрудников полиции и считают привлечение к ответственности необоснованным, – пояснил Нурсултан Касым. – Но ведь это нарушение установленных законом требований.

Под утро на улицах чаще встречаются трудные подростки. С NEET-молодежью сотрудники полиции ведут разъяснительные беседы. Сначала устанавливают их личности, потом выясняют причины нахождения на улице в ночное время, место учебы или работы, семейное и социальное положение. При необходимости информация направляется в соответствующие госорганы для дальнейшего содействия в трудоустройстве, обучении и социальной адаптации.

Сотрудники полиции постоян­но напоминают родителям об их обязанностях по обеспечению безопасности и надлежащего контроля за детьми. И все же по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован рост числа несовершеннолетних, находящихся без присмотра в ночное время. Количество составленных административных протоколов увеличилось на 10, поэтому профилактическая работа с несовершеннолетними и их родителями будет усилена, заверил Нурсултан Касым.

Ночью дети могут стать жерт­вами преступлений, попасть под влияние правонарушителей, оказаться участниками конфликтов, дорожно-транспорт­ных происшествий, а также подвергнуться иным угрозам. Отсутствие контроля повышает вероятность совершения и самими несовершеннолетними проступков. Поэтому профилактика должна быть направлена одно­временно и на предупреждение правонарушений со стороны самих несовершеннолетних, и на их защиту от противоправных действий других лиц.