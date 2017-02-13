​Лунное шоу барабанщиков

фото предоставил Корейский театр

Зрителей ожидало поистине грандиозное шоу, которое открыли 90 корейских традиционных барабанов, специально привезенных из Кореи. Каждый тип барабана символизировал воду, огонь, ветер или землю, а исполнитель – человека, способного управлять этой стихией или же подчинившегося ей.

Со сцены Дворца студентов звучали самобытные корейские песни, в которых выражена душа народа, артисты продемонстрировали удивительные корейские танцевальные традиции. Они рассказали, что сольналь, или корейский Новый год, – один из популярных праздников в стране. В этот день принято всей семьей собираться в доме старшего родственника и накрывать праздничный стол. И на нем обязательно должно быть специальное блюдо токкук – вкусный суп с рисовыми клецками.

Новогодний вечер, где выступили творческие коллективы Алматинского корейского национального центра, представители казахстанской эстрады и артисты из Кореи, организовал Корейский национальный центр при поддержке Ассамблеи народа Казахстана, акимата Алматы и при участии артистов Государственного республиканского корейского театра музыкальной комедии.

2017 год, по словам директора театра, заслуженного деятеля РК Любови Ни, ознаменуется важными событиями для корейской диас­поры. Это 80-летие проживания корейцев в Казахстане, 85-летний юбилей Корейского театра и 25-летие дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Кореей. А это значит, что праздничных представлений, знакомящих с самобытной культурой этой страны, ожидается много.