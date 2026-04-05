Под угрозой оказался и город Тир в Ливане

ЮНЕСКО предупредила о растущей угрозе разрушения объектов культурного наследия в Иране на фоне продолжающегося военного конфликта на Ближнем Востоке. По данным организации, исторические памятники всё чаще оказываются в зоне боевых действий и уже получают повреждения.

Вопрос защиты культурного наследия обсуждался на встрече представителей ЮНЕСКО с Главным управлением древностей Ливана. Основной акцент был сделан на срочных мерах по сохранению уязвимых объектов в регионе.

«ЮНЕСКО фиксирует повреждения культурных объектов и продолжает взаимодействие со сторонами конфликта для предотвращения дальнейших разрушений. Организация передала координаты памятников всемирного наследия, чтобы минимизировать риски их поражения. Соблюдение международного права остаётся ключевым условием защиты культурного наследия», - сообщили в организации.

В Иране насчитывается 29 объектов, включённых в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако, по данным местных властей, не менее 120 культурных и исторических объектов уже пострадали в результате авиаударов.

Среди повреждённых памятников — дворец Голестан в Тегеране, дворец Чехель-Сотун и дворец Али-Капу в Исфахане, а также мечеть Масджид-е Джаме. В частности, в Голестане пострадали зеркальные потолки, окна и арочные конструкции эпохи Каджаров.

В Исфахане удары, направленные по административным зданиям, затронули расположенные поблизости исторические комплексы. Сообщается о повреждении интерьеров дворца Чехель-Сотун, входящего в объект «Персидский сад», а также декоративных элементов дворца Али-Капу.

Ударные волны также затронули одну из старейших пятничных мечетей страны - Масджид-е Джаме, имеющую ключевое значение для исламской архитектуры региона.

Опасения ЮНЕСКО распространяются и на соседние страны. В частности, под угрозой оказался город Тир на юге Ливана - объект всемирного наследия, где уже зафиксированы повреждения отдельных участков.

Организация вновь призвала стороны конфликта к сдержанности и строгому соблюдению норм международного права, подчеркивая, что уничтожение культурного наследия подрывает социальную и историческую основу обществ.