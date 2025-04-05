Благодаря усилиям медиков, за три месяца ребенок набрал почти три килограмма и был выписан из роддома, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Туркестанской области

В Туркестанском областном перинатальном центре №1 на 24-недельном сроке родился ребенок весом 500 граммов и ростом 25 сантиметров. Новорожденный был в очень тяжелом состоянии.

По словам врачей, малышу была оказана первая реанимационная помощь, в связи с неполным развитием органов ребенок получил полное лечение в реанимационном отделении.

«После рождения ребенка сразу перевели в реанимацию. К нему подключили аппарат искусственной вентиляции легких. Малыш прошел полное лечение в соответствии с протоколом МЗ РК. Через два месяца его вес был увеличен до 1700 граммов, и младенца перевели в отделение с высокой зависимостью. Через три месяца он дышал самостоятельно. Далее за ребенком ухаживали, за три месяца и 14 суток он набрал 2760 грамм и был выписан из роддома», - рассказали врачи.

В настоящее время состояние матери и ребенка стабильное. Ребенок весит 2760 грамм и переведен в областную детскую больницу. Он дышит самостоятельно.