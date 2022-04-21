Массовое отравление в колледже в Рудном: госпитализированы 14 студентов

Официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Ержан Байтанаев прокомментировал массовое отравление студентов колледжа в городе Рудном, передает Kazpravda.kz.

«В Рудном Костанайской области зарегистрирован случай группового заболевания острой кишечной инфекцией среди студентов Рудненского горно-технологического колледжа.

По состоянию на 15:00 часов 21 апреля 2022 года за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции обратились 35 студентов, из них госпитализированы с диагнозом «острый гастроэнтерит» 14 человек, остальным назначено амбулаторное лечение (жалобы при поступлении на тошноту, рвоту, боль в животе, жидкий стул). Состояние пострадавших стабильное, средней степени тяжести», – сообщил спикер на своей странице в Facebook.

Все пострадавшие связывают свое заболевание с питанием в столовой колледжа.

В рамках уголовного дела, возбужденного управлением полиции Рудного, департамент санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области совместно с территориальным управлением санитарно-эпидемиологического контроля начал внеплановую проверку в отношении столовой, арендуемой частным лицом ТОО «S_SALTA».

«В ходе проверки отобраны пробы пищевой продукции, воды, смывов для лабораторных исследований, также обследован персонал пищеблока. Результаты лабораторных исследований находятся в работе.

Специалистами проводятся противоэпидемические мероприятия в очаге», – заключил Байтанаев.

Напомним, в Рудном зафиксировано массовое пищевое отравление. Сообщалось, что более 70 студентов Рудненского горно-технологического колледжа отравились в местной столовой.