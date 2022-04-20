Более 70 студентов отравились в столовой колледжа в Рудном

В одном из колледжей города Рудного зафиксировано массовое пищевое отравление. О состоянии госпитализированных студентов рассказали в управлении здравоохранения акимата Костанайской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Более 70 студентов Рудненского горно-технологического колледжа отравились в местной столовой. Пострадавшие обратились в медучреждения города с жалобами на тошноту и рвоту.

«Зафиксировано массовое обращение студентов. В основном в легкой и средней степени тяжести. Большинство обходится амбулаторным лечением. Им промыли желудки, оказали первую помощь, отпустили», – прокомментировали в областном управлении здравоохранения.

Также в ведомстве сообщили, что 10 студентов госпитализированы.