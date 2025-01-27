Массовые рейды против нелегальных мигрантов начались в США

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Также началась переброска на границу с Мексикой тысяч военнослужащих

© Фото : U.S. Immigration and Customs Enforcement / Ria.ru

Иммиграционная и таможенная полиция США задержала более 80 человек во время рейдов по поиску нелегальных мигрантов в штате Техас, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ria.ru

«Таможенная и иммиграционная служба США в воскресенье арестовала 84 человека в Северном Техасе», — говорится в сообщении телеканала CBS со ссылкой на данные службы.

«Усиленные целевые операции» прошли в городах Даллас, Форт-Уэрт и Ирвинг. В них также участвовала администрация по контролю за применением законов о наркотиках города Хьюстон.

Другие СМИ также пишут о массовых рейдах по выявлению нелегалов в разных частях страны. По информации газеты New York Post, в городе Денвер в штате Колорадо задержали около 50 членов венесуэльской преступной организации «Трен де Арагуа».

На прошлой неделе Дональд Трамп в первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Кроме того, он ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе.

При этом, как сообщала Washington Post, глава Белого дома разочарован первыми результатами инициированной им кампании по депортации нелегальных мигрантов и дал иммиграционной и таможенной полиции указание активно наращивать число арестованных.

Также стало известно, что Соединенные Штаты начали переброску крупной военной группировки на границу с Мексикой для ее защиты от потока мигрантов.

По информации Северного командования американских вооруженных сил, на границу в ближайшее время прибудет не менее 10 тысяч американских военнослужащих и большое количество бронетранспортеров. Они в основном будут задействованы в строительстве фортификационных сооружений на границе и оказании помощи пограничной службе, пишет Interfax.ru.

Ранее на границу с Мексикой уже были направлены 1,5 тысячи военнослужащих Национальной гвардии, до этого там уже был размещен контингент из 2,5 тысяч человек.

Администрация президента США Дональда Трампа на минувшей неделе начала обещанную депортацию нелегальных иммигрантов с использованием военно-транспортных самолетов C-17 и C-130 в Мексику и Гватемалу. Несколько тысяч нелегальных иммигрантов были депортированы в Мексику на минувшей неделе как по земле, так и по воздуху.

Правительство Колумбии согласилось принимать рейсы из США с депортируемыми из страны мигрантами в обмен на отказ Вашингтона от введения санкций в отношении Боготы.

«Правительство Колумбии согласилось со всеми условиями президента Трампа, включая неограниченный прием всех нелегальных мигрантов из Колумбии», - заявила пресс-служба администрации Трампа.

В связи с этим подготовленные тарифы и санкции не будут введены, если только Колумбия не нарушит это соглашение.

Ранее Трамп поручил своей администрации немедленно ввести 25-процентные пошлины и другие меры в отношении Колумбии за отказ властей страны принять два самолета с нелегальными мигрантами из США. Также он поручил ввести запрет на въезд и немедленное аннулирование виз в отношении колумбийских правительственных чиновников, ввести визовые санкции против всех членов правящей партии и членов семей членов правительства, усилить таможенный контроль и подготовить дальнейшие ограничительные меры.

Посольство РК в США сделало заявление относительно ужесточения миграционной политики США, нацеленной на укрепление безопасности границ и сокращение нелегальной миграции.

#США #мигранты #рейды

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