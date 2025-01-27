Колумбия будет принимать нелегалов без ограничений

США
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Белый дом сообщил, что Богота, на фоне угрозы Вашингтона ввести серьезные санкции, согласилась без ограничений и задержек принимать колумбийских нелегалов, депортируемых из США

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Белый дом сообщил, что Колумбия согласилась принимать нелегалов, депортируемых из США на военных самолетах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на DW.

Как пишет агентство AFP, Богота согласилась «без ограничений и задержек принимать всех нелегалов из Колумбии, возвращаемых из США, в том числе - на американских военных самолетах», указали в Белом доме.

«Сегодняшние события дают понять всему миру, что Америку снова уважают», - добавили там.

«Президент Трамп продолжит яростно защищать суверенитет нашей страны и ожидает, что все другие государства мира будут полностью сотрудничать с Вашингтоном, принимая его меры по депортации граждан, незаконно находящихся в США», - подчеркивается далее в заявлении.

В администрации президента США Дональда Трампа уточнили, что заморозят большинство планов по введению новых тарифов и санкций в отношении страны с четвертой по величине экономикой в Латинской Америке.

Между тем в Боготе заявили, что «вышли из тупика» в миграционном споре с США, передало агентство AFP.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что Вашингтон сохранит визовые ограничения в отношении колумбийских чиновников и усиленные таможенные проверки товаров, пока первая партия депортированных из США нелегалов не будет успешно доставлена в Колумбию.

Президент Колумбии Густаво Петро ранее предоставил президентский самолет для «достойного возвращения» колумбийских мигрантов из США, после того как запретил посадку двум американским военным самолетам с нелегалами на борту, вывезенными из Соединенных Штатов.

Петро также созвал встречу Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) для разрешения миграционного кризиса.

До этого американский лидер в рамках давления на Боготу распорядился ввести пошлины в 25 процентов на все товары из Колумбии, запретить въезд для колумбийских чиновников и усилить проверки на границе для всех граждан этой страны. Через неделю дополнительные тарифы должны были быть повышены до 50 процентов, угрожал Трамп.

#США #мигранты #Трамп #Колумбия

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