Казахстанцев предупредили об ужесточении миграционной политики США

Посольство РК в США сделало заявление относительно ужесточения миграционной политики США, нацеленной на укрепление безопасности границ и сокращение нелегальной миграции, передает Kazpravda.kz

Изображение: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Принимаемые американскими властями меры касаются незаконно прибывших в страну иностранцев (лиц, которые прибыли в страну без действующей визы и гринкарты) и незаконных мигрантов, находящихся на территории Соединенных Штатов. Наряду с мерами принудительного воздействия, такими как заключение под стражу и выдворение из страны с ограничениями на повторный въезд в США, будут аннулированы социальные пособия, разрешительные документы на работу и другие льготы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что власти США предоставляют иностранным гражданам, не имеющим легальных оснований для пребывания в стране, возможность добровольно покинуть территорию США. Эта мера позволит гражданам избежать процедуры принудительного выдворения из страны и запрета на въезд при повторной подаче на визу США.

Также в посольстве сообщили о следующих нововведениях:

Восстановлена политика «Оставайтесь в Мексике» - мигранты, пересекающие границу США с Мексикой и подающие заявку на убежище в США, обязаны оставаться на территории Мексики на время рассмотрения их дела американскими миграционными судами.

Прекращено действие схемы «поймал-отпустил» (catch and release), что означает завершение практики, при которой задержанные мигранты, незаконно пересекшие границу США, выпускались на свободу внутри страны до даты судебного разбирательства по их делу. Данная категория мигрантов будет либо содержаться в специализированных центрах, либо возвращаться в страны отправления, либо направляться в третьи страны(например, по программе «Оставайтесь в Мексике»).

Прекращено использование приложения «CBP One» в качестве метода условно-досрочного освобождения (parole) или облегчения въезда иностранцев, которым в противном случае было бы запрещено въезжать в Соединенные Штаты.

В случае чрезвычайных ситуаций или необходимости консульско-правовой помощи необходимо обращаться по следующим контактам: