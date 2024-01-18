Мастер-класс по новым технологиям

Мастер-класс по имплантации подкожной системы кардиовертера-дефибриллятора у пациента с высоким риском внезапной сердечной смерти провели для сотрудников Туркестанской городской цент­ральной больницы.

Специально для этого в Туркестан пригласили главного внештатного аритмолога страны, президента Респуб­ликанского общественного объединения «Казахское общество аритмологов» доктора медицинских наук, ассоциированного профессора Аяна Абдрахманова.

Вместе с местными врачами и средним медицинским персоналом он успешно проопе­рировал мужчину 62 лет с диагнозом «Дилатационная кардиомиопатия. Нарушение ритма сердца, фибрилляции предсердий. Хроническая сердечная недостаточность».

Аян Абдрахманов пояснил, что кардиовертер-дефибриллятор – это электронное анти­аритмическое устройство, своеобразный сложный компьютер, предназначенный для управления сердечным ритмом. Он имеет небольшие габариты и вживляется под кожу в боковой верхней части грудной клетки. Ни на минуту не прекращая свою работу, аппарат отслеживает деятельность сердца. При возникновении аритмии (фибрилляции желудочков), угрожающей жизни человека, прибор обеспечивает разряд высокой электрической энергии, тем самым восстанавливая правильный ритм сердцебиения.

– Имплантация кардиовертера-дефибриллятора – единственный на сегодня способ надежно защитить пациента с опасными для жизни приступами сердцебиения, – подчеркивает Аян Абдрахманов. – Она проводится бесплатно в рамках обязательного социального медицинского страхования. Прооперированный пациент чувствует себя удовлетворительно и продолжает лечиться в отделении интервенционной кардиологии.

В Туркестанской городской центральной больнице поддерживают инновации и успешно внедряют высокотехнологичные операции. Здесь намерены и дальше развивать новое нап­равление, ведь нуждающихся в подобной оперативной помощи очень много. И теперь медики смогут на месте помочь еще одной категории граждан, которым не понадобится ехать в Астану и Алматы.

Тем самым увеличится продолжительность жизни и снизятся показатели смертности из-за болезни системы кровообращения.