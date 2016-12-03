Матч "Барселона" и "Реал" покажут в прямом эфире "Kazsport" 

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Сегодня в 21.10 в эфире телеканала "Kazsport" пройдет прямая трансляция 14-го тура чемпионата Испании (Эль-Классико). На стадион "Камп Ноу" выйдут сильнейшие испанские футбольные клубы "Реал Мадрид и "Барселона", сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу АО "РТРК "Казахстан".
Как отмечается, обе команды являются главными претендентами на чемпионство в Ла Лиге. В данный момент турнирную таблицу первенства Испании возглавляет "Реал", у которого 33 очка после 13 туров. А "Барселона" с 27 очками идет второй.
Последний раз два гранда испанского футбола встречались на "Камп Ноу" 2 апреля, в том матче подопечные Зидана одержали победу со счетом 1:2.
Также онлайн трансляция матча пройдет на сайте www.kaztrk.kz
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