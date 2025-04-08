Фото: Управление здравоохранения Павлодарской области

Новый медицинский пункт в селе Шиликты Актогайского района построили в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», на что было направлено 58 млн тенге.

В селе, расположенном в 112 км от райцентра, живут 113 человек, в том числе 26 детей. Всем им оказывала помощь медсестра Назгуль Кожахметова со стажем 22 года. При необходимости пациенты направлялись к специалистам в районную больницу, а в неотложных ситуациях сюда вызывали «скорую помощь» из ближайшего села Жолболды.

Теперь профессионализм опытной медсестры из Шиликты усилен новым оборудованием – медпункт оснащен дефибриллятором, электрокардиографом, аппаратом для ингаляционной терапии, кварцевыми облучателями и другими необходимыми средствами для оказания первичной медико-санитарной помощи и неотложного лечения. Перед открытием нового объекта Назгуль Кожахметова прошла соответствующее обучение работе на новой технике.

В прошлом году в Павлодарской области по нацпроекту «Модернизация сельского здравоохранения», реализуемого в соответствии с предвыборной программой Президента Касым-Жомарта Токаева, уже построили 24 лечебных организации. В этом году, помимо Шиликты, новые амбулатории, ФАПы и медпункты откроют еще в 5 селах.