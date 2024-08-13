Мера пресечения для школьников, вовлекших в проституцию свою одноклассницу, смягчена

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Потерпевшая сторона не согласна с таким решением 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Следственный суд Кызылорды применил к подозреваемым несовершеннолетним санкцию в виде «домашнего ареста», передает корреспондент Kazpravda.kz

Напомним, в Кызылорде с февраля текущего года 16-летнюю школьницу вовлекли в занятие проституцией её одноклассники со своими родственниками. В фонде «Не молчи» рассказали, что «девочка стала пропадать из дома, родители подавали заявление в полицию, в ИДН, в уголовный розыск, но ее не искали, мало этого, постоянно угрожали, что лишат их родительских прав, поэтому запуганные родители искали ее сами».

История вскрылась после того, как у девочки запросили крупную сумму денег, пригрозив тем, что побреют ее налысо и сбреют брови. Пострадавшая попросила эту сумму у друга из Инстаграма, тот не выдержал и сообщил ее родителям.

Полиция задержала подозреваемых, однако с их стороны поступили ходатайства, которые были рассмотрены следственным судом Кызылорды.

Как сообщили сегодня в пресс-службе суда Кызылординской области, «к подозреваемым несовершеннолетним применена санкции в виде «домашнего ареста». Однако в настоящее время на постановление следственного суда поступила жалоба от потерпевшей стороны в судебную коллегию по уголовным делам Кызылординского областного суда и находится на стадии рассмотрения.

«Следственный суд применил меру пресечения в виде «домашнего ареста», учитывая, что подозреваемые не достигли совершеннолетия, имеют постоянный адрес, ранее не судимы, а также в виду того, что отсутствуют доказательства, свидетельствующие о том, что подозреваемые могут скрываться от следствия и суда и препятствуют расследованию», – пояснили в госоргане. 

В суде добавили, что остальными участниками постановления не обжалованы.

 

#проституция #Кызылорда #школьница #домашний арест

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