МИФИ открывает новые возможности для казахстанцев

«Расширяется взаимодействие в подготовке квалифицированных специа­листов и работе филиалов ведущих казахстанских и российских вузов в Республике Казахстан и в Российской Федерации, в том числе путем организации обучения по программам «двух дипломов», с применением современных информационно-коммуникационных технологий», – отметили в совместном заявлении к десятилетию подписания Договора между РК и РФ о добрососедстве и союзничестве в XXI веке

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин.

В Казахстане работают филиалы многих ведущих российских вузов. Почему легендарный МИФИ пользуется популярностью у казахстанских абитуриен­тов и как развивается Алматинский филиал вуза – в интервью проректора по международному сотрудничеству НИЯУ МИФИ Дмитрия Савкина.

– Мы знаем, что Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ – один из ведущих техничес­ких университетов России. Каких успехов вузу удалось добиться за последнее время? Чем он извес­тен на международной арене?

– В национальных и международных рейтингах МИФИ неизменно входит в топ-5 лучших российских университетов, обычно занимая второе место в номинации по физике.

В области ядерного и смежного образования вуз является первым в России и входит в топ-5 лучших ядерных вузов мира. Кроме специальностей инженерно-физического профиля в МИФИ можно также получить образование в сфере информационных технологий, биомедицины, международных отношений, экономики и финансовых технологий, бизнес-информатики и управления.

МИФИ – опорный вуз «Росатома» и «Роскосмоса». Главный его кампус находится в Москве, но у университета есть 14 филиалов в регионах России и два за рубежом – в Узбекистане и Казахстане. Всего в МИФИ обучаются более 26 тысяч студентов (в том числе более 8 тысяч – в Москве). В вузе работают свыше 1,5 тысячи штатных преподавателей (более 800 – в Москве).

– Дмитрий Александрович, как складывается сотрудничество МИФИ с Казахстаном?

– У нас обучаются более 350 казахстанских граждан – в Москве, в Обнинском филиале (Калужская область. – Прим. авт.) и Алматинском филиале, открытом в 2022 году по предложению Президента Казахстана.

На московской площадке МИФИ большая часть казахстанских граждан учится в магистратуре на направлениях­ «государственное и муниципальное управление», «бизнес-информатика», «управление в атомных проектах» и «менеджмент». В основном это сотрудники компании «Казатомпром», которые поступают на двухлетнюю онлайн-магистратуру на нашем факультете бизнес-информатики и управления комплекс­ными системами.

В Алматинском филиале в данный момент обучаются 124 студента. В этом году поступило 97 человек. Большинство из них обучаются по направлению «информатика и вычислительная техника», где изучаются защищенные высокопроизводительные вычислительные системы. В этом году 44 абитуриента поступили по этой специальности за счет грантов Правительства Республики Казахстан, 20 человек – на программу «физика элементарных частиц и космофизика».

Со следующего года мы открываем еще два программы – «электроника и автоматика киберфизических систем» и «ядерная физика и технология». По этим программам в 2025 году планируем набрать около 130 абитуриентов.

Совсем скоро, 30 ноября, в Астане на базе физматшколы РФМШ, а также Назарбаев Интеллектуальных школ будем проводить олимпиаду для талантливых студентов.

– Какие совместные программы с казахстанскими университетами есть у МИФИ?

– Да, мы тесно взаимодействуем с университетами Казахстана по совместным образовательным программам. Это, по сути, интеллектуальная интервенция наших ученых и преподавателей в учебные планы партнерских университетов, у которых есть либо ядерное, либо околоядерное направление. Нашим основным партнером является Восточно-Казахстанский технический университет, где на третьем и четвертом курсах мы даем пакет учебных курсов, – это условно называется совместными модульными образовательными программами. Таких программ две – «теплофизика» и «ядерная физика и технология».

Кроме того, у нас есть совместные образовательные программы магис­тратуры по формуле «1 плюс 1», когда год студенты обучаются в Казахстане и год – в Москве.

С КазНУ имени аль-Фараби у нас семь таких совместных образовательных программ – две по ядерной специальности, две по плазме, одна по медицинской физике, одна по информационным технологиям и одна по гуманитарным специальностям. Еще есть четыре подобные совместные прог­раммы с Алматинским университетом энергетики и связи.

– В соответствии с постановлением Правительства Казахстана не менее 50% дисциплин в Алматинском филиале МИФИ должны преподавать российские специалисты. Как организовано там обучение?

– Мы выстроили сис­тему преподавания таким образом, что 50% преподают местные преподаватели и 50% – казахстанские, являющиеся совместителями в МИФИ. Мы составляем для них методические рекомендации,

При необходимости проводим дополнительные курсы, но в целом казахстанские педагоги отлично справляются со своей работой. Российские преподаватели приезжают для проведения контрольных работ и преподавания специализированных дисциплин, таких как ядерная физика, схемотехника, информатика, безопасность систем и так далее. В этом году в Алматы побывали 16 преподавателей с московской площадки МИФИ. После запуска двух новых программ их число увеличится примерно до 25 человек в год.

– Можно ли сказать, что Алматинский филиал уже работает на полную мощность?

– Нам очень помогают Министерство науки и высшего образования Рес­публики Казахстан и Госкорпорация «Росатом». Но сложность заключается в том, что у нас нет отдельного кампуса.

По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Минис­терство науки и высшего образования выделило нам ресурсы КазНУ имени аль-Фараби, которые мы используем на праве безвозмездного пользования. Это помещения площадью 648 квадратных метров – шесть учебных аудиторий и два административных офиса, плюс мы имеем право селить наших студентов в общежитие, но большая часть поступающих – алматинцы. КазНУ не готов заселять большое количество студентов из других регионов Казахстана, потому что у них у самих нет мест.

Отсутствие кампуса является сильным сдерживающим фактором и для запуска новых программ, и для масштабирования набора на те программы, которые уже есть. Мы не можем набрать больше студентов, потому что их просто негде учить.

– Как Вы полагаете, какой может быть карьерная траектория выпускников Алматинского филиала?

– Физики и изучавшие электронику и автоматику киберфизических сис­тем могут пойти на будущий атомно-энергетический объект. В Казахстане прошел референдум, и 71 процент его участников проголосовали за ядерную энергетику. А это значит, что АЭС будет построена, соответственно, многие из наших студентов смогут работать там.

В ноябре 2019 года Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая перед депутатами Мажилиса Парламента, заявил о необходимости подготовить более 100 тысяч IT-специалистов к 2026 году. И мы включились в этот процесс, поэтому информатики могут пойти в новые компании, которые создаются в республике, в том числе для решения поставленной задачи по цифровизации страны и создания новой отрасли информационных технологий.

Именно в связи с этим встает вопрос об отдельном кампусе, который, конечно, увеличил бы возможности, которые мы могли бы дать экономике и промышленности Казахстана.