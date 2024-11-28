МИФИ открывает новые возможности для казахстанцев

Интервью
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Марина Демченко
специальный корреспондент

Наука и образование – важные элементы культурно-гуманитарного диалога

«Расширяется взаимодействие в подготовке квалифицированных специа­листов и работе филиалов ведущих казахстанских и российских вузов в Республике Казахстан и в Российской Федерации, в том числе путем организации обучения по программам «двух дипломов», с применением современных информационно-коммуникационных технологий», – отметили в совместном заявлении к десятилетию подписания Договора между РК и РФ о добрососедстве и союзничестве в XXI веке
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин.

В Казахстане работают филиалы многих ведущих российских вузов. Почему легендарный МИФИ пользуется популярностью у казахстанских абитуриен­тов и как развивается Алматинский филиал вуза – в интервью проректора по международному сотрудничеству НИЯУ МИФИ Дмитрия Савкина.

Мы знаем, что Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ – один из ведущих техничес­ких университетов России. Каких успехов вузу удалось добиться за последнее время? Чем он извес­тен на международной арене?

– В национальных и международных рейтингах МИФИ неизменно входит в топ-5 лучших российских университетов, обычно занимая второе место в номинации по физике.

В области ядерного и смежного образования вуз является первым в России и входит в топ-5 лучших ядерных вузов мира. Кроме специальностей инженерно-физического профиля в МИФИ можно также получить образование в сфере информационных технологий, биомедицины, международных отношений, экономики и финансовых технологий, бизнес-информатики и управления.

МИФИ – опорный вуз «Росатома» и «Роскосмоса». Главный его кампус находится в Москве, но у университета есть 14 филиалов в регионах России и два за рубежом – в Узбекистане и Казахстане. Всего в МИФИ обучаются более 26 тысяч студентов (в том числе более 8 тысяч – в Москве). В вузе работают свыше 1,5 тысячи штатных преподавателей (более 800 – в Москве).

Дмитрий Александрович, как складывается сотрудничество МИФИ с Казахстаном?

– У нас обучаются более 350 казахстанских граждан – в Москве, в Обнинском филиале (Калужская область. – Прим. авт.) и Алматинском филиале, открытом в 2022 году по предложению Президента Казахстана.

На московской площадке МИФИ большая часть казахстанских граждан учится в магистратуре на направлениях­ «государственное и муниципальное управление», «бизнес-информатика», «управление в атомных проектах» и «менеджмент». В основном это сотрудники компании «Казатомпром», которые поступают на двухлетнюю онлайн-магистратуру на нашем факультете бизнес-информатики и управления комплекс­ными системами.

В Алматинском филиале в данный момент обучаются 124 студента. В этом году поступило 97 человек. Большинство из них обучаются по направлению «информатика и вычислительная техника», где изучаются защищенные высокопроизводительные вычислительные системы. В этом году 44 абитуриента поступили по этой специальности за счет грантов Правительства Республики Казахстан, 20 человек – на программу «физика элементарных частиц и космофизика».

Со следующего года мы открываем еще два программы – «электроника и автоматика киберфизических систем» и «ядерная физика и технология». По этим программам в 2025 году планируем набрать около 130 абитуриентов.

Совсем скоро, 30 ноября, в Астане на базе физматшколы РФМШ, а также Назарбаев Интеллектуальных школ будем проводить олимпиаду для талантливых студентов.

– Какие совместные программы с казахстанскими университетами есть у МИФИ?

– Да, мы тесно взаимодействуем с университетами Казахстана по совместным образовательным программам. Это, по сути, интеллектуальная интервенция наших ученых и преподавателей в учебные планы партнерских университетов, у которых есть либо ядерное, либо околоядерное направление. Нашим основным партнером является Восточно-Казахстанский технический университет, где на третьем и четвертом курсах мы даем пакет учебных курсов, – это условно называется совместными модульными образовательными программами. Таких программ две – «теплофизика» и «ядерная физика и технология».

Кроме того, у нас есть совместные образовательные программы магис­тратуры по формуле «1 плюс 1», когда год студенты обучаются в Казахстане и год – в Москве.

С КазНУ имени аль-Фараби у нас семь таких совместных образовательных программ – две по ядерной специальности, две по плазме, одна по медицинской физике, одна по информационным технологиям и одна по гуманитарным специальностям. Еще есть четыре подобные совместные прог­раммы с Алматинским университетом энергетики и связи.

В соответствии с постановлением Правительства Казахстана не менее 50% дисциплин в Алматинском филиале МИФИ должны преподавать российские специалисты. Как организовано там обучение?

– Мы выстроили сис­тему преподавания таким образом, что 50% преподают местные преподаватели и 50% – казахстанские, являющиеся совместителями в МИФИ. Мы составляем для них методические рекомендации,

При необходимости проводим дополнительные курсы, но в целом казахстанские педагоги отлично справляются со своей работой. Российские преподаватели приезжают для проведения контрольных работ и преподавания специализированных дисциплин, таких как ядерная физика, схемотехника, информатика, безопасность систем и так далее. В этом году в Алматы побывали 16 преподавателей с московской площадки МИФИ. После запуска двух новых программ их число увеличится примерно до 25 человек в год.

– Можно ли сказать, что Алматинский филиал уже работает на полную мощность?

– Нам очень помогают Министерство науки и высшего образования Рес­публики Казахстан и Госкорпорация «Росатом». Но сложность заключается в том, что у нас нет отдельного кампуса.

По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Минис­терство науки и высшего образования выделило нам ресурсы КазНУ имени аль-Фараби, которые мы используем на праве безвозмездного пользования. Это помещения площадью 648 квадратных метров – шесть учебных аудиторий и два административных офиса, плюс мы имеем право селить наших студентов в общежитие, но большая часть поступающих – алматинцы. КазНУ не готов заселять большое количество студентов из других регионов Казахстана, потому что у них у самих нет мест.

Отсутствие кампуса является сильным сдерживающим фактором и для запуска новых программ, и для масштабирования набора на те программы, которые уже есть. Мы не можем набрать больше студентов, потому что их просто негде учить.

Как Вы полагаете, какой может быть карьерная траектория выпускников Алматинского филиала?

– Физики и изучавшие электронику и автоматику киберфизических сис­тем могут пойти на будущий атомно-энергетический объект. В Казахстане прошел референдум, и 71 процент его участников проголосовали за ядерную энергетику. А это значит, что АЭС будет построена, соответственно, многие из наших студентов смогут работать там.

В ноябре 2019 года Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая перед депутатами Мажилиса Парламента, заявил о необходимости подготовить более 100 тысяч IT-специалистов к 2026 году. И мы включились в этот процесс, поэтому информатики могут пойти в новые компании, которые создаются в республике, в том числе для решения поставленной задачи по цифровизации страны и создания новой отрасли информационных технологий.

Именно в связи с этим встает вопрос об отдельном кампусе, который, конечно, увеличил бы возможности, которые мы могли бы дать экономике и промышленности Казахстана.

#Образование #университет #ВУЗ #МИФИ

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