Министр обороны наградил Ислама Сатпаева и Наримана Курбанова ведомственной медалью «Ел қорғаны»

Казахстанские спортсмены из Центрального спортивного клуба министерства обороны стрелок рядовой Ислам Сатпаев и гимнаст Нариман Курбанов вернулись на родину с медалями

фото: пресс служба МО РК

Напомним, Ислам Сатпаев в паре с казахстанской спортсменкой Александрой Ле принесли первую награду в копилку страны в стрельбе из пневматической винтовки, завоевав бронзовую медаль Олимпийских игр - 2024 в соревнованиях среди смешанных команд.

Служащий Вооруженных сил РК спортсмен-инструктор Нариман Курбанов стал обладателем серебряной медали Олимпийских игр - 2024 в Париже и принес сборной Казахстана четвертую медаль Олимпиады.

Армейские спортсмены приказом министра обороны РК генерал-полковника Руслана Жаксылыкова награждены ведомственными наградами, которые будут вручены им во время чествования по итогам Олимпиады.