Могут ли забрать ребенка из семьи и передать в детский дом, рассказали в Минпросвещения

Казахстанцы обеспокоены тем, что якобы законопроект содержит нормы ювенальной юстиции, когда допускается беспрепятственный доступ в семью и отнятие ребенка

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Вице-министр просвещения Едил Оспан в ходе обсуждения на пленарном заседании Мажилиса проекта поправок по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей, ответил на опасения о возможности изъятия детей из семей, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил депутат Сергей Пономарев, казахстанцы обеспокоены тем, что якобы законопроект содержит нормы ювенальной юстиции, когда допускается беспрепятственный доступ в семью, когда могут забрать ребенка и передать его в детский дом.

- Есть ли такие нормы в законопроекте? Вообще в Казахстане сегодня возможно ли отобрать ребенка из семьи? - спросил в этой связи Пономарев.

Отвечая на вопрос коллеги, депутат Жулдыз Сулейменова заверила, что в законопроекте не предусмотрено изъятие детей из семьи.

- Нет ни одной нормы об этом. Потому что мы за то, чтобы дети воспитывались в семьях. В целом мы хотим, чтобы институт детей-сирот был как-то изжит из нашего общества. Поэтому, изъятие детей из семьи не рассматривается, - сказала она.

В свою очередь вице-министр просвещения Едил Оспан подтвердил, что этих норм в проекте закона нет.