Как отметили в Минздраве, впервые за последние 10 лет в сфере охраны здоровья матери и ребенка достигнуты максимальные показатели по снижению младенческой смертности на 8,3 %, материнской - на 12 %.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерством здравоохранения РК принимаются эффективные меры для улучшения наблюдения и диагностики состояния беременных, внедряются новые скрининговые программы, успешно применяются инновационные методы лечения в акушерстве, которые позволяют сохранить репродуктивные функции будущих матерей, передает Kazpravda.kz

В рамках Плана действий по развитию службы охраны здоровья матери и ребенка «Каждая женщина - каждый ребенок» в 2024 году удалось реализовать новые подходы в плане профилактики заболеваний среди женщин фертильного возраста, оптимизированы маршруты беременных и родильниц, актуализированы стандарты организации акушерской помощи, значительно усилена координация всех участников службы родовспоможения, что позволило существенно повысить уровень безопасности для матерей и новорожденных.

В целях снижения врожденных пороков развития, которые занимают первое место в структуре младенческой смертности, в 13-ти регионах страны на сегодня создано 15 «клиник одного дня», где прошли обследование 50 тысяч беременных. Для укрепления здоровья женщин, улучшения перинатальных исходов, цивилизованного и разумного подхода к планированию беременности Минздравом утверждена специальная программа «Аналар саулығы»

Основным фактором, влияющим на материнские потери, являются экстрагенитальные заболевания женщин и низкий охват прегравидарной подготовкой. В рамках программы впервые в стране женщины фертильного возраста, планирующие беременность, будут проходить 12 базовых обследований в рамках ОСМС, при выявлении патологии им будут предложены оздоровительные программы.

В 2025 году планируется повысить показатель охвата женщин фертильного возраста прегравидарной подготовкой до 45%, охват контрацепцией до 50% в целях уменьшения числа незапланированных беременностей.

На сегодня в организациях ПМСП утверждены алгоритмы обследования женщин фертильного возраста, определены индикаторы для медперсонала по охвату профилактическими осмотрами, контрацепцией и прегравидарной подготовкой. Кроме того, будущим матерям доступны консультации профильных специалистов в 845 кабинетах планирования семьи в поликлиниках по месту прикрепления.

Беременные с анемией, пиелонефритом, сахарным диабетом и артериальной гипертензией обеспечиваются необходимыми препаратами по АЛО, бесплатно.

По результатам реализации Плана действий по развитию службы охраны здоровья матери и ребенка «Каждая женщина - каждый ребенок» в 2024 году удалось снизить показатель материнской смертности на 12%.

По итогам 2024 года в сфере родовспоможения зарегистрировано 706 критических ситуаций, из них 95 % женщины в результате принятых системных мер спасены. Показатель критических ситуаций по стране на 1 000 родов составляет 1,9, в прошлом году он составлял 2,2.

С 2021 года отмечается снижение критических ситуаций на 40%, однако отмечается рост беременных с тяжелыми соматическими патологиями, которые впервые диагностированы во время беременности. Также были пересмотрены 25 клинических протоколов по оказанию акушерско-гинекологической помощи.

Сегодня в стране осуществляют деятельность 4,7 тыс. акушер-гинекологов и более 9 тыс акушерок, которые обеспечивают весь спектр медицинской помощи и ухода в среднем для 350 тыс. беременных ежегодно.