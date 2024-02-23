Мир без границ

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Галина Вологодская

В Усть-Каменогорске в ходе международного телемоста «Ғалымдар ізімен» студенты получили представление об образовании за рубежом.

фото из архива "КП"

Организатором телемоста стало Министерство науки и высшего образования РК. На площадке Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева участники программы «Болашақ» и молодежь, ставшая в рамках академической мобильности студентами вузов Малайзии, США, Словакии, Турции, Греции, делились впечатлениями об особенностях обучения и жизни в других странах.

Как отметил проректор Восточно-Казахстанского технического университета Ертай Султан, отечественные вузы все больше интегрированы в мировой научно-образовательный процесс. Меняется модель обучения, акцент делается на практикоориентированность, самостоятельность в получении знаний и исследовательской деятельности. Благодаря академической мобильности казахстанская экономика и в целом мировой рынок труда получают современных специалистов со знанием языков, зарубежного опыта, широким кругозором и связями в профессиональном сообществе. В итоге растут интернационализация казахстанских университетов, их рейтинг и, соответственно, привлекательность в глазах иностранных студентов.

В ходе телемоста казахстанской молодежи разъяснили, кто может стать участником программ академической мобильности, в том числе европейской Erasmus+. Была презентована процедура отбора. Финансовую поддержку участникам гарантируют стипендия от Erasmus+ или грант Министерства науки и высшего образования. Студенты и молодые ученые поделились конкретными историями адаптации к жизни в других странах, другой культуре. Открыли лайфхаки, дали рекомендации. Как признались восточноказахстанские студенты, они получили дополнительную мотивацию осваивать языки и заниматься научными проектами.

#Усть-Каменогорск #Образование #телемост #Ғалымдар ізімен

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