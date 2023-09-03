Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С

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Витамин С оказался мощным возбудителем роста опухолей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Фото: kazpravda.kz

Витамин С может стать мощным возбудителем роста опухолей. Такое исследование об особенности антиоксидантов опубликовал шведский ученый из Каролинского института Мартин Берго в The Journal of Clinical Investigation (JCI).

«Мы обнаружили, что антиоксиданты активируют механизм, который заставляет раковые опухоли образовывать новые кровеносные сосуды, что удивительно, поскольку ранее считалось, что антиоксиданты обладают защитным эффектом», — объяснил Берго.

Он добавил, что новые сосуды начинают питать опухоли кровью, богатой кислородом и питательными веществами, из-за чего они увеличиваются и появляются метастазы.

Также оказалось, что антиоксиданты, такие как витамин С, помогают раковым клеткам перемещаться и поражать соседние здоровые клетки.

#опухоль #рак #витаминС

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