Мошенница продавала поддельные билеты на концерты в Астане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мошенница с целью легкой наживы разработала схему незаконного заработка путем обмана и злоупотребления доверием пользователя информационной системы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичную прокуратуру

В 2024 году жительница города, опубликовывая ложные объявления на сайте ОLХ о продаже билетов на предстоящие в столице концерты, привлекала внимание доверчивых граждан, которые желали приобрести билеты по низким ценам.

«Получив оплату (от 8 тыс. до 50 тыс. тенге), мошенница направляла поддельные электронные билеты потерпевшим. Всего ею совершено 38 аналогичных фактов на общую сумму свыше 500 тыс. тенге. С учетом признания вины и чистосердечного раскаяния, наличия на иждивении малолетнего ребенка, возмещением ущерба потерпевшим, судом назначено наказание в виде четырех лет ограничения свободы с привлечением к принудительному труду», – уточнили в надзорном органе.

В столичной прокуратуре рекомендуют не обращать внимание на сомнительные объявления и приобретать товары и услуги исключительно в специализированных пунктах продаж и интернет-платформах.