На дне мирового океана зафиксировали загадочный гул

Ученые зафиксировали на дне мирового океана гул неизвестного происхождения, сообщает Ria.ru со ссылкой на National Geographic.
Источник сейсмических волн находился примерно в 24 километрах от острова Майотта, откуда они дошли до берегов Африки, Южной Америки и Новой Зеландии. При этом гул продолжался более 20 минут.
Ученые указывают на аномальный характер этого явления. По словам специалистов, волны оказались низкочастотными и монохроматическими, то есть имели определенную и постоянную частоту. Как правило, подобные колебания являются отголосками чрезвычайно мощных землетрясений, однако подобных явлений в последнее время замечено не было.
"Я раньше не видел ничего подобного", — отметил сейсмолог из Колумбийского университета Горан Экстрем, специализирующийся на аномальных землетрясениях.
Первые попытки ученых выявить причину возникновения волн не принесли результатов. Сейчас рассматриваются три версии — смещение магмы под островом Майотта, "медленное" землетрясение и извержение подводного вулкана.
Источник сейсмических волн находился примерно в 24 километрах от острова Майотта, откуда они дошли до берегов Африки, Южной Америки и Новой Зеландии. При этом гул продолжался более 20 минут.
Ученые указывают на аномальный характер этого явления. По словам специалистов, волны оказались низкочастотными и монохроматическими, то есть имели определенную и постоянную частоту. Как правило, подобные колебания являются отголосками чрезвычайно мощных землетрясений, однако подобных явлений в последнее время замечено не было.
"Я раньше не видел ничего подобного", — отметил сейсмолог из Колумбийского университета Горан Экстрем, специализирующийся на аномальных землетрясениях.
Первые попытки ученых выявить причину возникновения волн не принесли результатов. Сейчас рассматриваются три версии — смещение магмы под островом Майотта, "медленное" землетрясение и извержение подводного вулкана.