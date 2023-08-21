На побережье Калифорнии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1
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По сообщению Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юге штата Калифорния, США, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.
Отмечается, что эпицентр сейсмособытия находился в 27 км к северо-западу от города Окснард на берегу Тихого океана с населением порядка 207 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами отсутствует.
Ранее в этот день на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2. Толчки зафиксировали в провинции Кахраманмараш к северо-западу от одноименного города в 10:05. Эпицентр располагался на глубине 22,17 км.
Напомним, власти США готовятся к приходу урагана Хилари.