На побережье Калифорнии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1

По сообщению Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юге штата Калифорния, США, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

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Отмечается, что эпицентр сейсмособытия находился в 27 км к северо-западу от города Окснард на берегу Тихого океана с населением порядка 207 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами отсутствует.

Ранее в этот день на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2. Толчки зафиксировали в провинции Кахраманмараш к северо-западу от одноименного города в 10:05. Эпицентр располагался на глубине 22,17 км.

Напомним, власти США готовятся к приходу урагана Хилари.