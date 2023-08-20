Землетрясение произошло на юго-востоке Турции

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в турецком Кахраманмараше, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

фото из открытых источников

Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировано в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Согласно сообщению ведомства в соцсети X (ранее Twitter), подземные толчки зарегистрированы в 10.05 по местному времени (13.05 по времени Астаны) в районе Гёксун.

Очаг землетрясения залегал на глубине 22,17 километра.

В провинции Кахраманмараш 6 февраля с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 . Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 55 тысяч человек.