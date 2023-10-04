На севере Италии при падении автобуса с эстакады погибло более 20 человек

На севере Италии в районе Местре автобус транспортной компании La Linea упал с эстакады, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

Фото: kazpravda.kz

В результате инцидента погиб минимум 21 человек, сообщает издание La Repubblica.

Автобус пробил ограничители эстакады и пролетел до земли около 10 м, после чего загорелся. По информации издания, 21 человек погиб, 12 получили ранения и еще несколько пропали без вести. Среди них были несовершеннолетние. Поиски продолжаются, на месте работают экстренные службы.

«По меньшей мере 20 погибших — огромная трагедия. Автобус, попавший в аварию, следовал из Венеции в Маргеру. Он полностью вылетел с дороги и слетел с моста», — заявил мэр Венеции Луиджи Бруньяро.

Президент Серджо Маттарелла и премьер-министр Италии Джорджия Мелони выразили соболезнования семьям погибших.