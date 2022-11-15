​​​​​​​На страже прав и свобод

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан». Как изменится деятельность омбудсмена и каких кардинальных сдвигов в области защиты прав и интересов казахстанцев нам ожидать, в интервью «Казахстанской правде» рассказывает уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова.

– Эльвира Абилхасимовна, главный вопрос к Вам сегодня: как изменится деятельность уполномоченного по правам человека после вступления в силу Конституционного закона?

– Французский писатель и философ Вольтер утверждал, что законы нужны не только для того, чтобы устрашать граждан, но и для помощи им. В этом контексте справедливо утверждение, что основная цель Конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан» – обеспечение безо­пасности людей и регулирование их жизни. Отмечу, что статус омбудсмена, гарантии его деятельности, а также взаимодействие института уполномоченного с государственными органами и иными организациями были закреплены в Законе «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан» от 29 декабря 2021 года, который утратит силу 18 ноября этого года.

16 марта 2022 года в Послании народу страны Глава государства поручил принять новый конституционный закон, который, по мнению Президента, будет способствовать повышению законности и системному усилению правозащитной деятельности.

Что касается изменений, то в первую очередь будет обеспечена реальная независимость омбудсмена в реализации своей основной деятельности. Вместе с тем действие закона расширит доступ граждан к конституционному контролю и усилит правозащитные инструменты уполномоченного.

Нам необходимо выработать твердое понимание того, что защита прав и свободы граждан – это первоочередная задача государственной политики на всех уровнях. Если исполнительные государственные органы не справляются со своей задачей, омбудсмен должен содействовать восстановлению прав и свобод человека и продвигать знания в данной области. В этом контексте в соответствии с новыми нормами усиливается компетенция уполномоченного и повышается эффективность организации его деятельности.

– Согласно новому документу предлагается значительно расширить Ваши полномочия в части восстановления нарушенных прав человека и гражданина.

– Да, верно. В новом статусе уполномоченный имеет право обращаться в Верховный суд, в случае массового и грубого нарушения прав человека и в Конституционный суд. А если грубое или массовое нарушение прав и свобод человека и гражданина, гарантированных Конституцией Республики Казахстан, имеют большое общественное значение, направлять обращение непосредственно Президенту, палатам Парламента или Правительству страны.

Кроме того, омбудсмен может беспрепятственно посещать организации, оказывающие специальные социальные услуги, и учреждения уголовно-исполнительной системы, в том числе производить аудиозаписи, фото- и видеосъемки осужденных, задержанных и иных лиц. Также может выступать в качестве наблюдателя за соблюдением прав и свобод человека в других государствах.

Отмечу, что еще на стадии проекта Конституционный закон направляли в Венецианскую комиссию, где он получил положительные отклики. Конечно, представители Европейской комиссии за демократию через право дали некоторые рекомендации. Одна часть из них уже учтена, другая будет рассмотрена в перспективе.

Примечательно, что представителями государств – членов Венецианской комиссии подчерк­нута готовность Казахстана к укреплению на конституционном уровне статуса национального правозащитного учреждения, призванного играть важную роль в укреплении демократии, верховенства права, качественного государственного управления, защиты и поощрения прав человека и основных свобод.

– Теперь перед Вами больше задач. На каких аспектах намерены сосре­доточить внимание в первую очередь?

– С первых дней создания института уполномоченного одна из главных целей – содействие восстановлению нарушенных прав человека. В настоящее время перед аппаратом и его регио­нальными представителями стоит задача оказать поддержку наибольшему числу казахстанцев. Работы предстоит немало. Думаю, справимся.

На сегодняшний день к профессиональной деятельности приступили представители уполномоченного в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях, Астане, Алматы и Шымкенте. Конкурсные процедуры завершаются в Жамбылской, Павлодарской, Атырау­ской, Мангистауской областях и Жетысу. Они будут осуществлять полномочия в рамках своих функциональных обязанностей и по поручению омбудсмена в пределах соответствующей административно-территориальной единицы.

Это необходимо прежде всего для защиты прав граждан, особенно проживающих в сельской местности. Это могут быть самые разные направления, связанные, к примеру, с вопросами питьевой воды, социальным или жилищным обеспечением, юридической помощью.

– А какие надежды возлагаются на участников Национального превентивного механизма, так называемого НПМ?

– Ввиду специфики нашей работы мы тесно взаимодействуем не только с правозащитными организациями, но и адвокатским сообществом, прокуратурой, судебными органами, общественными учреждениями, гражданскими институтами, юридическими консультантами, медиаторами и многими другими. Намерены и дальше сотрудничать со всеми нашими партнерами в оказании помощи гражданам по различным вопросам.

Вместе с тем важной частью любого современного государства является инклюзивное общество как индикатор его демократичности и устойчивого развития. Это равноправное и открытое участие каждого в общественных отношениях, исключающих любую дискриминацию, а также создающих особые условия для людей, имею­щих специальные потребности.

У нас, к сожалению, при наличии равных прав у человека бывает отсутствие возможности. И значительный пласт работы по выявлению этих и иных проблем ложится на плечи участников Национального превентивного механизма, координируемого уполномоченным. Юристы, социальные сотрудники, медики, а также представители гражданского института и иных сфер жизнедеятельности вносят вклад в предупреждение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, проводя регулярные мониторинги.

Следует уточнить, что учреж­дения, которые посещают участники НПМ, это не только места лишения свободы, следственные изоляторы, но также медико-­социальные и детские интернаты. Ключевая миссия – превенция пыток, а также выявление системных нарушений и проблем, которые требуют решений на законодательном уровне. Это предупреждение тех действий, которые в конечном итоге при­водят к нарушениям прав человека.

Мы принимаем меры для повышения потенциала участников национального превентивного механизма, их знаний и опыта в этой области. В настоящее время изучаем опыт других стран, чтобы сделать данный институт более открытым и доступным для предупреждения и выявления пыток и жестокого обращения.

– С внедрением конституционного закона, несомненно, количест­во обращений в ваш институт возрастет в разы. Не боитесь? Хватит ли специалистов?

– Для начала следует отметить, что нынче объем поступивших заявлений и жалоб увеличился в 2–2,5 раза. К примеру, если два года назад таковых было 1 201, а в 2021-м – 1 855, то на сегодняшний день – около трех тысяч.

Помимо письменных обращений, на еженедельной основе провожу личный прием граждан. Обращения у людей разные. Они связаны не только с уголовными процессами, но и социальным и медицинским обеспечением, получением гражданства, образованием, соответствующими условиями труда.

Институт уполномоченного выступает связующим звеном между частными и должностными лицами и своего рода рупором, привлекающим внимание к конкретному факту нарушения. Работая с жалобами и обращениями, исследуя проблемные вопросы в предметной области, мы содейст­вуем предотвращению несоблюдения прав человека и способствуем совершенствованию системы верховенства закона.

С сентября этого года увеличена штатная численность аппарата уполномоченного. Кроме того, как сказала выше, расширена сеть региональных представительств. Думаю, мы справимся с возложенными на нас обязательствами.

– Каковы Ваши планы на ближайшую перспективу?

– В ближайшее время мы намерены создать эффективный институт реагирования на обращения граждан о защите своих прав, выстроив правильную систему внесения предложений по системным мерам защиты прав человека путем изменения законов, практики работы государственных органов.

Я думаю, что этого можно достичь только совместными усилиями, исключив формализм и равнодушие, ведь речь идет о гражданах Казахстана. Наша работа должна соответствовать цели, обозначенной в статье 1 Конституции страны о том, что человек, его жизнь, права и свободы являются высшими ценностями.

– Спасибо за беседу. Давайте встретимся с Вами через полгода, чтобы оценить, как нормы закона работают в жизненных реалиях?

– Да, с удовольствием. Буду рада поделиться нашими результатами. Нам также интересен новый опыт работы с представителями уполномоченного на местах. Надеюсь, через полгода мы озвучим положительные итоги деятельности.

Резюмируя разговор, подчерк­ну, что, несмотря на пандемию, январские события и связанные с ними экономические проблемы, чувство безопасности граждан в последние годы растет. А увеличение количества обращений свидетельствует о социальном запросе населения на справедливость в деятельности исполнительных органов разного уровня.

Беседовала

Насихат Оркушпаева