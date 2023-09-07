На встречу с музыкой Статьи 7 сентября 2023 г. 1:30 0 Таша Нойер Грандиозным проектом Gala Opening ознаменовано начало 63-го сезона «Казахконцерта» им. Розы Баглановой. фото Игоря Бургандинова На протяжении нескольких дней вниманию публики были представлены гала-концерт, новый уникальный проект этно-фольклорного ансамбля Turan под названием Bridge of times и международный фестиваль «Jazz вечера в «Казахконцерте». – За годы существования «Казахконцерт» по праву стал флагманом культуры и искусства. В крупнейшей концертной организации страны сегодня сконцентрированы лучшие артисты и творческие коллективы республики, которые достойно продолжают славную историю, при этом опираясь на многолетние традиции, – отметила директор ГКО «Казахконцерт» Актоты Раимкулова. На торжественном гала-концерте прозвучали популярные произведения классической инструментальной и традиционной народной музыки, а также оперные арии и популярные эстрадные песни в исполнении признанных мэтров и молодых талантов, прославляющих казахстанское искусство за рубежом. Так, публика увидела на сцене артистов театра Astana Musical, ансамблей Turan, «Гүлдер», «Астана сазы», центра традиционного искусства «Халық қазынасы», а также заслуженных деятелей РК Курмаша Махана, Азамата Желтыргузова, Бибигуль Жанузак, Салтанат Ахметову, Алишера Каримова, лауреатов государственной молодежной премии «Дарын» Рухию Байдукенову, Азата Малика, лауреата республиканских и международных конкурсов Дидара Абдухалыка. Ансамбль Turan представил жителям и гостям столицы свой новый уникальный проект Bridge of times, являющийся симбиозом классической и народной музыки. В этот вечер на сцену вышли мэтры казахстанского искусства – композитор, заслуженный деятель Казахстана Актоты Раимкулова, знаменитый тенор, кавалер ордена Звезды Италии Медет Чотабаев, оперная певица, магистр Консерватории им. Арриго Бойто (Италия) Айгерим Алтынбек, пианистка, концертмейстер Дина Мирманова. Международный фестиваль «Jazz вечера в «Казахконцерте» был организован при поддержке Министерства культуры и информации РК. Это был jam-session лучших джазовых коллективов и исполнителей страны. На сцене выступили Айжан Нурмагамбетова, Жанна Орынбасарова, Газиза Габдрахимова, Зарина Божакова, Алибек Альмадиев, Салтанат Мендыгалиева, эстрадно-симфонический оркестр «Астана», вокально-инструментальный ансамбль Saz&Soul, джазовый оркестр Павлодарской филармонии им. Исы Байзакова «Биг Бенд», оркестр «Джаз Big Band» из Костаная, Jam session trio, а также джазовый оркестр Карагандинского концертного объединения им. Кали Байжанова, столичный эстрадно-джазовый ансамбль «Жігер», ансамбль «Шабыт», оркестр Big Band и солисты КГКП «Ертіс концерт» из Восточно-Казахстанской области. Хедлайнерами вечера стали народный артист Узбекистана Мансур Ташматов и солист Государственной филармонии Узбекистана, саксофонист Азизбек Исматуллаев. К слову, узбекских музыкантов приятно удивило количество джазовых коллективов в нашей стране. – Казахстан как страна с богатой культурой всегда дорог мне. Дорог еще и потому, что мое первое конкурсное выступление прошло на сцене Алма-Атинского концертного зала «Казахстан», я тогда держал в руках тот же микрофон, что и Роза Рымбаева. Рад, что мое участие в джаз-фестивале, который впервые проходит в таком формате в Астане, совпало с открытием театрального, музыкального сезона. Главный фундамент фестиваля – это объединение наших народов, сближение культур, – сказал Мансур Ташматов. Новый 63-й концертный сезон «Казахконцерта» обещает быть насыщенным на разные события, проекты и интересные мероприятия. Руководство призывает всех жителей и гостей столицы насладиться красотой и изысканностью шедевров музыкального наследия, отвлечься от повседневной рутины мегаполиса, погрузившись в волшебство звучания мелодий. #концерт #Казахконцерт #сезон #джаз #Gala Opening