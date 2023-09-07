На встречу с музыкой

На протяжении нескольких дней вниманию публики были представлены гала-концерт, новый уникальный проект этно-фольклорного ансамбля Turan под названием Bridge of times и международный фестиваль «Jazz вечера в «Казахконцерте».

– За годы существования «Казахконцерт» по праву стал флагманом культуры и искусства. В крупнейшей концертной организации страны сегодня сконцентрированы лучшие артис­ты и творческие коллективы республики, которые достойно продолжают славную историю, при этом опираясь на многолетние традиции, – отметила директор ГКО «Казахконцерт» Актоты Раимкулова.

На торжественном гала-концерте прозвучали популярные произведения классической инст­рументальной и традицион­ной народной музыки, а также оперные арии и популярные эстрадные песни в исполнении признанных мэтров и молодых талантов, прославляющих казахстанское искусство за рубежом. Так, публика увидела на сцене артистов театра Astana Musical, ансамблей Turan, «Гүлдер», «Астана сазы», центра традиционного искусства «Халық қазынасы», а также заслуженных деятелей РК Курмаша Махана, Азамата Желтыргузова, Бибигуль Жанузак, Салтанат Ахметову, Алишера Каримова, лауреатов государст­венной молодежной премии «Дарын» Рухию Байдукенову, Азата Малика, лауреата респуб­ликанских и международных конкурсов Дидара Абдухалыка.

Ансамбль Turan представил жителям и гостям столицы свой новый уникальный проект Bridge of times, являющийся симбиозом классической и народной музыки. В этот вечер на сцену вышли мэтры казахстанского искусства – композитор, заслуженный деятель Казахстана Актоты Раимкулова, знаменитый тенор, кавалер ордена Звезды Италии Медет Чотабаев, оперная певица, магистр Консерватории им. Арриго Бойто (Италия) Айгерим Алтынбек, пианистка, концерт­мейстер Дина Мирманова.

Международный фестиваль «Jazz вечера в «Казахконцерте» был организован при поддержке Министерства культуры и информации РК. Это был jam-session лучших джазовых коллективов и исполнителей страны. На сцене выступили Айжан Нурмагамбетова, Жанна Орынбасарова, Газиза Габдрахимова, Зарина Божакова, Алибек Альмадиев, Салтанат Мендыгалиева, эстрадно-симфонический оркестр «Астана», вокально-инструментальный ансамбль Saz&Soul, джазовый оркестр Павлодарской филармонии им. Исы Байзакова «Биг Бенд», оркестр «Джаз Big Band» из Костаная, Jam session trio, а также джазовый оркестр Карагандинского концертного объединения им. Кали Байжанова, столичный эстрадно-джазовый ансамбль «Жігер», ансамбль «Шабыт», оркестр Big Band и солисты КГКП «Ертіс концерт» из Восточно-Казах­станской области.

Хедлайнерами вечера стали народный артист Узбекистана Мансур Ташматов и солист Государственной филармонии Узбекистана, саксофонист Азизбек Исматуллаев. К слову, узбекских музыкантов приятно удивило количество джазовых коллективов в нашей стране.

– Казахстан как страна с богатой культурой всегда дорог мне. Дорог еще и потому, что мое первое конкурсное выступление прошло на сцене Алма-Атинского концертного зала «Казахстан», я тогда держал в руках тот же мик­рофон, что и Роза Рымбаева. Рад, что мое участие в джаз-фестивале, который впервые проходит в таком формате в Астане, совпало с открытием театрального, музыкального сезона. Главный фундамент фестиваля – это объединение наших народов, сближение культур, – сказал Мансур Ташматов.

Новый 63-й концертный сезон «Казахконцерта» обещает быть насыщенным на разные события, проекты и интересные мероприятия. Руководство призывает всех жителей и гостей столицы насладиться красотой и изысканностью шедевров музыкального наследия, отвлечься от повседневной рутины мегаполиса, погрузившись в волшебство звучания мелодий.