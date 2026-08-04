Пенсионерка из Караганды лишилась 15 млн тенге из-за «снятия проклятия»

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В Караганде 78-летняя местная жительница стала жертвой изощренной мошеннической схемы. Возвращаясь домой, пенсионерка столкнулась с тремя незнакомыми женщинами, которые под предлогом снятия «проклятия» завладели ее золотыми украшениями и деньгами на общую сумму 15 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД

Все началось с невинного вопроса о направлении к стоматологии, однако разговор быстро перерос в психологическое воздействие, основанное на суевериях и страхах. Одна из подозреваемых заявила, что на пенсионерке лежит старое проклятие, наложенное близким человеком, и его снятие – единственный способ предотвратить смерть дорогого ей человека. Поддавшись внушению, потерпевшая не видела опасности в дальнейших действиях злоумышленниц.

Уверенность в том, что ей, как «доброму человеку», хотят помочь, лишь усилила ее доверие. Дальнейшие манипуляции включали покупку «очищающей» иголки за символическую сумму, прикосновения, призванные, по словам злоумышленниц, «передать» проклятие, и просьбу принести сырое яйцо. Следуя их указаниям, пенсионерка сходила домой и принесла яйцо.

После этого мошенницы озвучили основную часть своего плана — необходимость «снять» проклятие с золотых украшений и денег, завернув их в газету.

Обещая полное избавление от «зла», они вручили потерпевшей запечатанный сверток, велев прийти через 40 дней, сжечь его и принести пепел на то же место. Однако уже ночью пенсионерка решила проверить содержимое свертка. Развернув его, она обнаружила лишь пустую бумагу. Золото и деньги на сумму 15 млн тенге бесследно исчезли.

«Благодаря подробному описанию, предоставленному потерпевшей, оперативникам удалось выйти на след предполагаемых преступниц. Выяснилось, что трое женщин — жительницы Павлодара, Алматы и области Жетысу — ранее уже могли быть причастны к аналогичным преступлениям. Попытки установить их местонахождение по месту регистрации не увенчались успехом. Однако после получения информации об их возможном пребывании в Темиртау злоумышленницы были задержаны. Потерпевшая опознала их в отделе полиции имени Казыбек би», – детализировали в правоохранительных органах.

Там же добавили, что в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, а подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

