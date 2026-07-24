Дорога к звездам начинается на Земле

Сколько бы ни перечислялось высоких званий, государственных наград и исторических достижений, за ними всегда остается главное – сам человек, его убеждения, способность вдохновлять окружающих и умение видеть очертания будущего в приметах настоящего. Именно такие личности становятся символами своей эпохи. Их жизненный путь складывается из побед и испытаний, смелых решений и ежедневного напряженного труда. Они не стремятся к славе ради самой славы, и дела их говорят громче любых слов. Именно таким человеком для меня на протяжении вот уже тридцати лет остается Тохтар Аубакиров.

Свидетельство высоких устремлений

Мне посчастливилось знать его не только как первого космонавта нашей Родины, Героя Советского Союза и Народного Героя Казахстана, генерал-лейтенанта авиации, заслуженного летчика-испытателя СССР, но и как удивительно открытого, искреннего, надежного друга, умеющего одинаково просто общаться и с государственными руководителями, и с рабочими, и со студентами, и с детьми. Жизненный путь Тохтара Онгарбаевича стал частью истории нашей страны, а человеческие качества снискали ему глубокое уважение всех, кому посчастливилось работать и общаться с ним. Человек редкой душевной щедрости и необыкновенной внутренней культуры, Тохтар Аубакиров заслужил свой непререкаемый авторитет как выдающимися достижениями в авиации и космонавтике, так и теми нравственными качествами, которые во все времена являлись главным мерилом человеческого достоинства.

Да, его имя прежде всего ассоциируется с космосом. Полет в октябре 1991 года стал одним из важнейших событий в истории Казахстана. Оглядываясь назад, понимаешь его глубокий символизм: прорыв к звездам стал своего рода предвестником рож­дения новой страны, готовой заявить о себе всему миру, и вместе с тем – свидетельством высоких устремлений и уверенности в собственных силах, с которыми мы вступали в эпоху Независимости.

Важно помнить и о том, что космос – лишь один из этапов пройденного Тохтаром Онгарбаевичем профессионального пути. Вся его жизнь – это история человека, который посвятил себя созданию и совершенствованию сложнейшей авиационной техники, это история талантливого, выдающегося инженера, чье мышление всегда выходило далеко за рамки решения текущих задач. Его отличает умение видеть столбовые направления научного прогресса, понимать закономерности совершенствования технологий и соединять богатый практический опыт с мастерством исследователя. Не случайно сегодня он является доктором технических наук, профессором, академиком Национальной инженерной академии РК, действительным членом Международной инженерной академии, объединяющей крупнейших ученых десятков стран.

Это признание закономерно. Биография Тохтара Онгарбае­вича убедительно показывает: большой путь начинается

с малого – с честного отношения к своему делу и постоянного желания становиться лучше. Еще подростком он работал на литейно-механическом заводе в Темиртау, освоил профессию токаря, одновременно обучаясь в школе рабочей молодежи. Именно здесь сформировались качества, которые впоследствии станут его главным жизненным капиталом: дисциплина, ответственность, трудолюбие.

Если же говорить о любви к небу, то она родилась куда раньше– в детстве, когда ему довелось впервые подняться в воздух на санитарном самолете. Позднее были занятия авиамоделизмом, прыжки с парашютом, обучение в Карагандинском авиацентре ДОСААФ. Каждый новый шаг лишь укреплял мечту стать летчиком.

Большую роль в становлении его характера сыграли мама Камия Енсебайкызы и старшая сестра Бикен. Именно они воспитывали в Тохтаре стремление к знаниям, честность, настойчивость и умение никогда не отступать от выбранной цели.

Позднее было Армавирское высшее военное авиационное училище, которое он окончил с квалификацией «военный летчик-­инженер». С высоты прошедших лет, думаю, можно сказать: это стало по-настоящему путеводной звездой Аубакирова, аккумулировав и его стремление к новым и новым высотам, и талант деятельного и продуктивного участия в инженерно-технологическом развитии Родины.

Далее была служба в авиации. Несмотря на существовавшие тогда негласные ограничения, он сумел добиться права стать летчиком-испытателем. Тохтар никогда не соглашался с тем, что внешние обстоятельства могут определять предел человеческих возможностей. Самые сложные задачи по сей день остаются для него стимулом двигаться вперед, доказывая, что и невозможное возможно, если не бояться трудностей и настойчиво идти к намеченной цели.

С 1976 года начинается новый этап его жизни – работа в системе­ экспериментальной авиации, цент­ром которой было Опытно-конструкторское бюро им. А. И. Микояна. Для большинства людей испытательный полет – это своеобразный тест на мужество, экзамен не столько для машины, сколько для пилота. Ведь сесть за штурвал­ аппарата, который впервые поднимается в небо и проходит проверку на предельных режимах, способен далеко не каждый. Но одного мужества, пусть даже самого исключительного, недос­таточно. Специалисты знают: настоящий испытатель отличается масштабом и глубиной инженерного мышления. Он не просто пилотирует самолет – он анализирует его поведение, чувствует мельчайшие особенности работы, выявляет недостатки конструкции и в конечном итоге помогает доводить­ летательный аппарат до совершенства.

Именно таким испытателем является Тохтар Аубакиров. За годы работы он освоил более пятидесяти типов самолетов, испытывал МиГ-23, МиГ-25, МиГ-27, МиГ-29, МиГ-31 и их многочис­ленные модификации. Стоит ли говорить о том, какой риск стоял за каждым полетом? Слова вряд ли способны в полной мере передать ту степень ответственности,­ когда цена любой ошибки потенциально измеряется человеческими жизнями...

Выдающийся авиаконструктор Г. Е. Лозино-Лозинский, руководивший разработкой «Бурана», высоко ценил Тохтара Аубакирова. Будучи главным конструктором ОКБ им. А. И. Микояна, он знал Аубакирова как первоклассного летчика-испытателя и часто подчеркивал его исключительное летное мастерство, бесстрашие и блестящую подготовку при работе­ с экспериментальной техникой.­ Отдельно следует отметить испытания палубного истребителя МиГ-29К. Для Тохтара­ Онгарбаевича этот самолет особенно дорог. Он считает МиГ-29К своим детищем, поскольку принимал непосредственное участие не только в его испытаниях, но и в совершенствовании конструкции.

Параллельно с этим в 1979 году он окончил обучение в Жуковском филиале Московского авиационного института по специальности «инженер-аэрогидромеханик»,­ что дополнительно повысило его научно-инженерный­ потенциал в таких, к примеру, направлениях, как аэродинамика высоких скорос­тей, гидродинамика, газодинамика, численные методы моделирования.

Опыт испытательных полетов, накопленный Тохтаром Онгарбаевичем, впоследствии лег в основу его теоретических исследований и докторской диссертации «Спутные следы и их воздействие на летательные аппараты: математическое моделирование», выполненных на стыке вихревой аэродинамики, турбулентности, моделей Навье–Стокса, полей возмущений. Это обогатило отечественную авиационную науку новейшими подходами к оценке устойчивости и управляемости летательных аппаратов, безопасных интервалов между ними, поведения в зонах высокой турбулентнос­ти, проектированию систем управления на малых высотах, что, кстати, становится все более актуальным в свете современной военной практики.

В 1988 году государство высоко оценило его выдающийся вклад в развитие отечественной авиа­ции: за мужество и героизм, проявленные при испытании новой воздушной техники, Тохтар Аубакиров был удостоен звания Героя Советского Союза. И это совершенно справедливо, ведь именно такие люди, как Тохтар Онгарбаевич, двигают научно-технический прогресс вперед.

Долгое время Аубакиров не стремился стать космонавтом. Он дважды отказывался от подобных предложений, считая своим главным делом испытание самолетов. Лишь в 1991 году, когда перед Казахстаном открывалась новая страница истории, он принял решение изменить собственную судьбу.

Этот полет был нужен стране. На борту орбитального комплекса «Мир» Тохтар Онгарбаевич выполнил серьезную научную программу, подготовленную ведущими отечественными НИИ. Он стал первым, кто из космоса зафиксировал соляные вихри, поднимающиеся над высыхающим Аральским морем и распространяющиеся на обширные территории, тем самым частично прояснив причины резкого падения урожайности пшеницы и других сельскохозяйственных культур. В ходе серии тщательно поставленных экспериментов он добился повышения устойчивости картофеля к морозам и засухе. Кроме того, в рамках исследований, связанных с «космическим донорством», он регулярно отбирал образцы собственной крови при разных режимах деятельности и сохранял их в условиях низких температур. Обобщая, можно сказать, что полет Тохтара Аубакирова был, по сути, непрерывной исследовательской работой. И ее впечатляющие результаты расширили представления о научном потенциале космонавтики.

Отрадно, что подвиг Тохтара­ Онгарбаевича получил достойное продолжение в полетах Талгата Мусабаева и Айдына Аимбетова, каждый из которых­ внес свой вклад в развитие мировой космонавтики и укрепление авторитета независимого Казахстана как космической державы. Сегодня наша страна продолжает уверенно развивать свой аэрокосмический потенциал, реализуя новые научные и технологические проекты, укрепляя международное сотрудничество и готовя новое поколение специалистов.

Вдохновлять трудиться и мечтать

После полета в космос Тохтар Аубакиров работал в системе­ госуправления, зани­мался вопросами обороны и оборонной промышленности, возглавлял Национальное аэрокосмическое агентство Казах­стана, принимал участие в формировании государственной политики в стратегически важных сферах. За какую бы работу ни брался Тохтар Онгарбаевич, всегда и всюду, в каждом решении и в каждом поступке отчетливо проявлялось его главное качество – стратегическое мышление, ориентированное на будущее страны.

Никогда не оставлял он и свои научные изыскания в области аэродинамики, палубной авиа­ции, эксплуатации сложнейших авиационных комплексов. Нас­тоящий инженер-исследова­тель умеет видеть за конкретной конструкцией общие закономернос­ти, превращать накопленный опыт в систему знаний. Именно таким путем шел Тохтар Онгарбаевич. В его трудах нет ни намека на отвлеченную теоретичность, напротив, они отличаются практической направленностью и тесной связью с реальным опытом летной работы.

В 1997 году Тохтар Онгарбаевич был избран академиком Национальной инженерной академии Республики Казахстан (НИА РК). Объединив ведущих специалистов страны, академия стала одним из важнейших цент­ров развития отечественной инженерной науки, подготовки высоко­квалифицированных кадров­ и продвижения инновационных технологий.

Тохтар Онгарбаевич всегда остается человеком действия. Он заслужил всеобщее уважение благодаря глубокому пониманию внутренних законов инженерной науки, дальновидному подходу и ясному видению перспектив развития авиационно-космической отрасли.

Новым признанием заслуг Тохтара Аубакирова стало его избрание в ноябре 2024 года действительным членом Международной инженерной академии (МИА). За его кандидатуру единогласно проголосовали более пятисот участников общего соб­рания.

Отмечу, что МИА – одно из наи­более авторитетных профессиональных объединений мирового инженерного сообщества. Она объединяет выдающихся ученых из сорока стран, координируя их совместную работу по тридцати основным направлениям инженерной деятельности, которые определяют научно-технологическое и инновационное развитие современного мира. Особое место в работе академии занимает авиационно-­космическое направление, требующее высочайшего уровня профессиональной компетент­ности и уникального практического опыта. Именно в этой сфере Казахстан представляет Тохтар Онгарбаевич Аубакиров.

За тридцать лет нашего знакомства я еще больше убедился в том, что величие человека определяется не только совершенными им подвигами. Тохтар Аубакиров остается удивительно простым в общении, искренним, отзывчивым, открытым для новых знаний, всегда готовым поддержать друзей, помочь советом, поделиться опытом с молодежью.­ Он ценит чужое мнение, не навязывает собственную точку зрения, прекрасно зная, что и в науке, и в жизни движение вперед невозможно без честной, открытой конкурен­ции идей и взглядов.

На протяжении всей своей жизни он остается человеком твердых принципов, никогда не поступавшимся собственными убеждения­ми ради сиюминутной выгоды или политической конъюнктуры. Ему всегда была чужда позиция стороннего наб­людателя. Если речь шла о воп­росах, затрагиваю­щих интересы страны и людей, он считал своим долгом открыто высказывать собственное мнение и последовательно отстаивать то, что считал справедливым.

За масштабом государственных задач Тохтар Онгарбаевич точно видит нужды конкретного­ человека. Будь то летчик, инженер, рабочий, учитель или студент, он неизменно проявляет искреннее внимание к людям, умеет выслушать, разобраться в проблеме и, если это в его силах,­ оказать помощь. Наверное, именно поэтому наш народ всегда доверяет ему: чужие заботы и трудности он переживает как свои собственные.

Мне не раз доводилось убеж­даться в этом лично. Каждая совместная поездка, каждая встреча с людьми лишь подтверждала, что уважение, которым пользуется Тохтар Онгарбаевич, было заслужено не только его выдаю­щимися достижениями, но и редкой человеческой порядочностью, открытостью и умением оставаться самим собой при любых обстоятельствах.

Особенно дороги мне воспоминания о событиях 1994 года. Тогда Тохтар Онгарбаевич согласился стать моим доверенным лицом во время выборов в Верховный Совет Казахстана. Для человека такого масштаба это не было формальностью. Он с присущей­ ему энергией полностью погрузился в работу: выступал перед избирателями, отвечал на многочисленные вопросы,­ поддерживал меня и буквально заражал окружающих своим оптимизмом.

После насыщенных дней мы собирались у нас дома. За семейным столом Тохтар Онгарбаевич рассказывал моей маме Кенжетай Батырбековне, супруге, детям о своей работе, испытательных полетах, космосе, людях, с которыми свела судьба. У него редкий дар рассказчика. Его слушали, не замечая времени. В этих разговорах не было ни тени самолюбования. Напротив, он чаще говорил о своих товарищах, конструкторах, инженерах, о людях, благодаря которым становились возможными большие достижения.

Главная особенность характера Тохтара Онгарбаевича, на мой взгляд, заключается в его удивительной цельности. Он никогда не разделял жизнь на работу и призвание, на служение государству и служение людям. Для него все это –единое целое. Отсюда и особая внутренняя сила – сила человека, живущего в полном согласии со своими убеждениями.

Его жизненная формула предельно проста: успех рождается трудом. Сам он не раз говорил, что талант составляет лишь малую часть достижения цели, тогда как все остальное – ежеднев­ная работа над собой.

Сегодня, когда развитие человеческого капитала, науки и инноваций провозглашено стратегическим приоритетом Казахстана, подготовка современных, востребованных страной высококвалифицированных инженеров и технических работников приобретает особую важность. Глава государства Касым-Жомарт Токаев отмечает: «Там, где сильна наука, и государство будет сильным». Эта емкая формула­ как нельзя лучше отражает смысл всей био­графии Тохтара Аубакирова,­ который своим трудом убедительно доказал, что научный поиск и ответственное служение Родине являются важнейшими условиями устойчивого развития страны и укрепления ее международного авторитета.

Считаю очень важным то, что Тохтар Аубакиров – один из главных инициаторов создания полноценного Музея космонавтики международного уровня в Астане, который мог бы стать одним из узнаваемых брендов страны. Инициатива поддерживается НИА РК, встретила понимание и поддержку руководства Казахстана и сейчас активно продвигается. Это крайне важно не только в медийном и туристическом планах, но и для воспитания новых поколений казахстанцев, повышения престижа научного, инженерного, инновационного труда на благо Родины.

Тохтар Онгарбаевич навсегда вошел в историю как первый казахский космонавт, выдающийся летчик-испытатель, инженер, ученый и государственный дея­тель. Но для меня он остается еще и человеком большой души, верным другом, искренним патриотом­ своего Отечества.

Такие личности – бесценное достояние нации. Их биографии продолжают работать на будущее, вдохновляя новые поколения казахстанцев мечтать, учиться, трудиться и смело покорять самые высокие вершины.