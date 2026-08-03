Всемирный день арбуза отмечают в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня арбуз перестал быть просто десертом: в его честь устраивают масштабные фестивали, кулинарные поединки по карвингу (художественной резке) и соревнования по поеданию мякоти на скорость.

История самого сочного неформального летнего праздника зародилась в США, которые занимают одно из первых мест по потреблению арбузов. Американцы первыми выделили в календаре специальный день для чествования этого лакомства, после чего традиция быстро распространилась по всему земному шару. Сам же арбуз прошел долгий исторический путь. Его родиной считается Южная Африка, где до сих пор встречается дикий предок культуры — колоцинт.

Известно, что арбузы ценили еще в Древнем Египте: их семена и изображения археологи находили в гробницах фараонов, включая усыпальницу Тутанхамона. Египтяне оставляли плоды покойным, чтобы те могли утолить жажду в загробном путешествии. В Европу ягода попала во время Крестовых походов, а в Китае, который сегодня является мировым лидером по выращиванию, она появилась в X веке и получила поэтичное название «дыня Запада».

Главное значение Всемирного дня арбуза – напоминание о пользе здорового питания и радости простых летних моментов. Арбуз более чем на 90% состоит из воды, что делает его идеальным природным средством против обезвоживания в жару. При этом он богат антиоксидантами (например, ликопином), витаминами A и C, а также важными аминокислотами, которые поддерживают здоровье сердца и сосудов. Праздник призывает людей собраться большими компаниями, устроить пикник на свежем воздухе и насладиться вкусом лета, ведь сезон этой гигантской ягоды так скоротечен.

Для Казахстана Всемирный день арбуза имеет особое, стратегическое значение, ведь бахчеводство – гордость отечественного агросектора и важная часть южной культуры страны. Главной «арбузной житницей» республики выступает Туркестанская область, на которую приходится около 75% всех посевных площадей бахчевых культур. Также крупными производителями являются Жамбылская и Кызылординская области. Казахстанские фермеры ежегодно собирают более млн тонн урожая, не только полностью обеспечивая внутренний рынок, но и активно экспортируя сладкую ягоду в страны ближнего зарубежья.

Знаменательная дата совпадает с пиком сбора грунтового урожая, когда, по заверению Министерства сельского хозяйства, наступает самое безопасное и благоприятное время для покупки местных арбузов. В честь праздника и в заверении завершения сезона в крупных городах страны традиционно организуют масштабные фестивали. На площадках выстраивают гигантские пирамиды из сочных плодов, проводят ярмарки, мастер-классы по карвингу и веселые конкурсы, превращая день любимой ягоды в настоящий общенародный праздник лета и изобилия.