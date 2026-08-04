Вышел трейлер самого дорогого фильма в истории индийского кино

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Индийский кинематограф готовится к событию, которого в таких масштабах еще не видел. Двухсерийная экранизация древнего эпоса "Рамаяна" режиссера Нитеша Тивари выходит на финишную прямую, и ее создатели не скрывают глобальных амбиций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kinonews.ru

"Рамаяна: Часть первая" появится в кинотеатрах в ноябре, во время празднования Дивали, вторая часть - ровно через год, на тот же праздничный уикенд 2027 года.

Четырехминутный ролик фильма под названием "Рамаяна: Часть первая" дает полноценное представление о проекте, который называют самым амбициозным и дорогим в истории индийского кинематографа.

В трейлере представлены масштабные батальные сцены, визуальные эффекты голливудского уровня и ключевые персонажи эпоса. Главную роль - самого Раму - исполняет Ранбир Капур. Сай Паллави играет Ситу. Судя по первым кадрам, создатели сделали ставку на эпический размах и визуальное великолепие, способное конкурировать с крупнейшими голливудскими блокбастерами.

Бюджет проекта оценивается в 4000 крор рупий, то есть 40 миллиардов рупий, (около 480 миллионов долларов), что делает "Рамаяну" одним из самых дорогих кинопроизводств в мировом кино. Трейлер уже вызвал бурную реакцию в Сети: поклонники отмечают как визуальный размах, так и бережное отношение к первоисточнику, которому более пяти тысяч лет.

Бюджет, актерский состав и технический размах "Рамаяны"

Суммарный бюджет дилогии оценивается в 500 миллионов долларов, что делает "Рамаяну" одним из самых дорогих кинопроектов в мировой истории и точно самым дорогим в истории индийского кино. Обе части снимались в формате IMAX. Режиссер Нитеш Тивари, автор спортивной драмы "Дангал", собравшей 300 миллионов долларов в Китае и ставшей самым кассовым индийским фильмом своего времени. Главные роли исполняют Ранбир Капур (Рама), Сай Паллави (Сита) и Яш (Равана). Яш, звезда каннада-язычного кино, уже знаком мировому зрителю по блокбастеру "Золотые прииски Колара", собравшему культовую аудиторию за пределами Индии.

Сюжет и структура дилогии "Рамаяна"

Тивари на фестивале Comic-Con в Сан-Диего объяснил логику разделения: "Это история, которая заслуживает двух частей; ее нельзя рассказать в одной". Первая часть расскажет зрителям о пути изгнанного принца Рамы и его супруги Ситы, прошедших через годы скитаний, и закончится похищением Ситы Раваной, то есть сюжетным поворотом, который, по замыслу создателей, заставит зрителя вернуться в кинотеатр через год. Вторая часть будет посвящена спасательной кампании и финальной битве между добром и злом.

Почему премьера состоится в праздник Дивали?

Выбор даты премьеры не случаен. Дивали, один из главных индуистских праздников, символизирует возвращение Рамы в Айодхью после четырнадцати лет изгнания и победу над Раваной. Огни, зажигаемые в этот день, - символ света, которым город встретил своего принца. Прокат в праздничный уик-энд гарантирует колоссальную аудиторию в Индии и многомиллионной диаспоре по всему миру.

Ставка "Рамаяны" на мировую аудиторию

Продюсер и креативный архитектор проекта Намит Малхотра формулирует задачу предельно амбициозно: "Индийские истории принадлежат мировой сцене". По его словам, сегодня Индия обладает артистами, технологиями, мастерством и коллективными амбициями, чтобы представить свое культурное наследие с аутентичностью, размахом и кинематографическим совершенством. Малхотра называет "Рамаяну" началом пути по экспорту индийского культурного богатства глобальной аудитории.

Первый трейлер, выпущенный 30 июля 2026 года, подтвердил визуальные амбиции проекта: батальные сцены, проработанная мифология, голливудского уровня спецэффекты. При этом одна короткая сцена с явлением Вишну уже породила волну фанатских теорий: многие зрители убеждены, что божество играет телевизионная звезда Сурабх Раадж Джайн, известный по мифологическим сериалам.

Контекст и ставки

"Рамаяна" появляется в момент, когда индийское кино активно ищет пути на глобальный рынок. Проект сознательно сравнивают с голливудскими франшизами уровня "Аватара" и "Властелина колец". Для Индии это не просто экранизация национального эпоса, а заявка на статус культурной сверхдержавы, способной создавать зрелище мирового масштаба на собственном мифологическом материале.

Удастся ли "Рамаяне" повторить успех "Дангала", собравшего более 300 миллионов долларов на международной арене, и убедить незнакомую с эпосом аудиторию прийти в кинотеатры дважды, станет ясно уже этой осенью. Но ставки, бюджеты и амбиции проекта таковы, что индийская киноиндустрия рискует прямо сейчас войти в новую эпоху, ту, где ее главный культурный код впервые заговорит на языке глобального блокбастера.