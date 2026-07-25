В Атырау появится уникальная локация

В Атырау доставлены несколько сортов лотоса. И уже начались работы по их экспериментальной высадке. В специально подготовленном и очищенном водоеме высажено 270 растений, для защиты которых будут установлены специальные ограждения.

Как отмечают специалисты, если лотосы успешно адаптируются к местным условиям, первые цветы могут появиться уже через два-три месяца. В случае успешной реализации проекта в Атырау может по­явиться уникальная природная локация, которая украсит город и повысит его туристическую привлекательность.

Интерес к этим красивым растениям проявили и в Жылыой­ском районе: на озере Камыс­коль высадили семена лотоса. Инициа­тива направлена не только на озеленение водоема, но и на развитие экологического туризма, сохранение биоразнообразия и формирование нового туристического бренда района.

По мнению специалистов, природные условия Камысколя могут оказаться благоприят­ными для растения. Однако окончательный успех проекта будет зависеть сразу от нескольких факторов: температуры, глубины водоема, химического состава воды, экологического состояния озера, а также климатических особенностей региона. Поэтому за развитием растения будет организован постоянный мониторинг.

Напомним, в прошлом году в Атырауской области прошел Первый международный фестиваль Lotus Fest, который посетили более 15 тыс. человек. Уникальность события заключается в его проведении в природной зоне произрастания лотосов – Курмангазинском районе, в дельте рек Кигаш и Шароновка, впадающих в Кас­пийское море. Их цветение приходится на период с середины июля до конца августа. Река Кигаш отличается богатым биоразнообразием: здесь обитают 36 видов птиц, занесенных в Красную книгу.

В этом году очередной фестиваль лотоса планируют провести в августе. Что касается экспериментальной высадки уникального растения в Атырау и Жылыойском районе, то, по мнению специалистов, это позволит создать несколько локаций для туристов, желающих увидеть чудо природы – цветение лотоса.